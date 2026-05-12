Jorge Morán 12 MAY 2026 - 07:06h.

Estos son los elegidos de Alessio Lisci y Simeone

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Vuelve LALIGA EA SPORTS con una jornada intersemanal. Unos días después del desastre de Osasuna ante el Levante, con Sergio Herrera como protagonista, los navarros recibirán la visita de un Atlético de Madrid que está terminando la temporada de paseo. Un encuentro al que los rojiblancos llegan cargados de bajas, como la de Giménez de última hora.

El Osasuna, en busca de los puestos europeos

Alessio Lisci llega al encuentro con dos bajas muy sensibles en su alineación. Una la de Sergio Herrera, quién vio la tarjeta roja y se perderá el partido ante el Atlético. La otra la de Víctor Muñoz, una de sus estrellas, quién sigue fuera por lesión.

Esto hace que el portero sea Aitor Fernández. La defensa estará formada por Valentin Rosier en la derecha y Abel Bretones en la izquierda. Boyomo y Catena volverán a ser la pareja de centrales. Por delante, Jon Moncayola e Iker Muñoz serán el doble pivote, con Aimar Oroz de enganche.

La baja de Víctor Muñoz será sustituida por un Raúl Moro que quiere convertirse en importante. En la otra banda estará Rubén García y el delantero será, como de costumbre, Ante Budimir.

El Atlético, cargado de bajas en El Sadar

En el lado rojiblanco, Simeone no podrá contar con hasta ocho jugadores: Giuliano, Julián Álvarez, Pablo Barrios, Nahuel Molina, Álex Baena, Nico González, Johnny Cardoso e Ilias Kostis. Lo que provoca que los canteranos vuelvan a ser importantes en la alineación.

Parece que Juan Musso volvería a la titularidad con los canteranos Javier Boñar y Julio Díaz en los laterales. Los centrales serán Clement Lenglet y Robin Le Normand, dejando en el banquillo a Pubill. Por delante, un centro del campo inesperado, con Javier Morcillo, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza.

Aunque suene extraño, Simeone podría probar a Nahuel Molina en la banda derecha, con Thiago Almada, cuestionado, jugando en la izquierda por Baena. Arriba, la opción Sorloth parece la más segura, pero Lookman podría ser otra opción.