Alineaciones confirmadas de Espanyol y Real Sociedad en la jornada 38 de LALIGA

Ángel Cotán 23 MAY 2026 - 19:46h.

El conjunto perico cuenta con opciones europeas

Por qué España puede quedarse sin equipos en la Conference League y el precedente

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Cornellà afronta un cierre de LALIGA EA Sports con mucho alivio... e ilusión. Tras certificar matemáticamente su permanencia con un trabajado triunfo en El Sadar, el RCD Espanyol afronta la última cita del curso con los deberes hechos y una remota posibilidad de clasificarse para competiciones europeas. Un reto final más que garantizado para una Real Sociedad que quiere despedirse con buen sabor de boca tras la última derrota en Anoeta.

Manolo González y Pellegrino Matarazzo dirigirán uno de los choques de esta última jornada unificada en los que menos focos hay puestos. Los locales han recuperado el pulso competitivo a tiempo y un triunfo, pase lo que pase con Europa, les permitiría superar en la tabla a su rival de este sábado.

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Un detalle para nada menor, pues aunque el club donostiarra garantizó su presencia en la próxima edición de la UEFA Europa League tras alzarse con el título de la Copa del Rey, la posición final en la clasificación liguera brindará más o menos millones para las arcas txuri urdin.

El once confirmado del RCD Espanyol

Este es el once por el que apuesta Manolo González. Destaca la oportunidad que brinda el técnico a Àngel Fortuño en portería. El equipo perico se guarda alguna que otra bala en el banquillo con hombres como Dolan, Pere Milla o Kike García.

La alineación titular de la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo sale de inicio con la siguiente alineación. El técnico estadounidense no rota en portería, conceda la titularidad a Ochieng y Beitia, así como da descanso al capitán Mikel Oyarzabal en detrimento de Orri Oskarsson.