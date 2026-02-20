Aitor Ocio expande su empresa a Sevilla

Saray Calzada 20 FEB 2026 - 12:31h.

Aitor Ocio ya tiene varios negocios de spa balinés en el País Vasco y ahora pondrá uno en Sevilla

Mounir Nasraoui comparte la receta del batido "Hustel Hard" para el Ramadán

Compartir







Aitor Ocio es uno de esos jugadores que se convierten en empresario tras dejar su carrera como futbolista. Uno de los que está invirtiendo ahora es en una marca que ha creado, S'Thai', spa de balinés de alta gama. Hasta ahora había abierto centros en el País Vasco, pero ha decidido dar un salto y llevarlo a Sevilla en donde vivió varios años cuando militó en el club hispalense.

El primer local comenzó en Bilbao y tras ver que funcionaba decidió abrir otro en su ciudad natal, Vitoria-Gasteiz, pero ahí no fue del todo bien en su primer año. Esto no impidió que Aitor Ocio decidiera poner otro en San Sebastián, que todavía no está abierto de cara al público ya que están dando los últimos retoques antes de abrirlo.

Aitor Ocio lleva su empresa a Sevilla

Ha decido que quiere llevar este negocio a otra ciudad que conoce muy bien. Estuvo en el Sevilla desde el 2003 hasta el 2007 y ganó una Copa del Rey, una Supercopa de la UEFA y dos Europa League. Una gran trayectoria que le ha llevado a querer compartir con los sevillanos su empresa.

De momento se desconoce el punto exacto en donde estará ubicado en la ciudad sevillana, pero sí que tendrá masajes terapéuticos y tratamientos de belleza. Aitor Ocio habló en una ocasión de por qué decidió invertir en este sector cuando se retiró del fútbol en el 2012. "Antes de retirarme había analizado los dos sectores que podían resistir a la crisis de 2008, y concluí que era el de la reproducción asistida y la medicina estética. Cuando me retiré me decidí por el segundo, por un modelo desconocido hasta entonces. Invertí en este sector porque tiene futuro".

Está claro que esta empresa es u gran apuesta y en las próximas semanas se verá a la luz esta expansión en San Sebastián y posteriormente en Sevilla.