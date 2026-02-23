Tito González Sevilla, 23 FEB 2026 - 20:24h.

Carlitos, Ito, Crespo, Casto o Campano expresan sus sensaciones a ElDesmarque

Con el derbi en el horizonte, Betis y Sevilla pasan revista

El derbi se acerca, quedan apenas unos días, el Real Betis Balompié y el Sevilla FC no tienen más compromisos hasta entonces y en la capital hispalense todo el mundo tiene ya puestos los cinco sentidos en el partido de máxima rivalidad más caliente de España.

ElDesmarque estuvo este domingo en Tocina, donde exjugadores de ambos equipos se reunieron en torno a una causa solidaria, la de recaudar fondos para el tratamiento de Victoria, una pequeña super heroína que sufre una enfermedad denominada ultra rara PUS3.

Aprovechando la circunstancia, se ha cuestionado a estos exbéticos y exsevillistas que esperan de cara al derbi del próximo domingo, y las sensaciones son muy parecidas pese a las diferencias clasificatorias entre uno y otro equipo. Prudencia y cautela definen las reacciones.

Los protagonistas

Casto. “Hasta que no termine el partido no sabemos qué pasa, ojalá gane el Betis. Pero bueno, ya sabes cómo es esto, los derbis, otra vez a nosotros nos ha tocado estar por debajo y jugar el derbi nos ha dado un respiro en la temporada que no estaba siendo tan buena, así que imagino que el Sevilla lo tomará así también y querrá ganar”.

Ito. “Los derbis al final son partidos que siempre hay alguna causa que la gente que va de favoritos después no lo es, son ahora mismo muy dispares, pero al final que gane el Betis”.

Campano. “Como todos los derbis, nunca se sabe qué va a pasar, por mucho que queramos se puede decantar a día de hoy un posible favorito, pero los derbis son los derbis, hay que disfrutarlos, hay que competirlos sobre todo, y bueno, sobre todo que no pase nada, que vaya bien y que sea un buen partido”.

Crespo. “Como sevillista es un derbi complicado, difícil, pero bueno, esperemos que el Sevilla siempre lo salga a competir y esperemos que sea un bonito partido y que ambas aficiones puedan disfrutar. En los derbis siempre hay opciones, siempre da igual los momentos en los que se encuentra cada equipo y siempre hay opción, así que esperemos que sea bueno

Carlos Domínguez. “Yo he jugado varias finales y es más importante muchas veces un derbi que una final. Yo espero que gane el Sevilla, lo que pasa que es verdad que el Betis ahora se encuentra en un momento mejor que el Sevilla, pero bueno, un derbi nunca se sabe. Yo pensaba que en la ida íbamos a ganar y mira, perdimos. A ver si tenemos esa suerte. Me conformo con un 1-2, me da igual el que meta”.