Joaquín Anduro 22 MAY 2026 - 20:28h.

Valverde, con cinco bajas en el Santiago Bernabéu

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El Athletic Club acaba la temporada este sábado con la visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la jornada 38 de LALIGA EA Sports marcado por la despedida de Ernesto Valverde y la retirada de Íñigo Lekue. El técnico cacereño ha dado su última convocatoria como entrenador rojiblanco con la presencia del defensa y la esperada vuelta de Beñat Prados tras su lesión y cinco bajas sumando la del último lesionado, Álex Berenguer, después de que el club lo haya confirmado este mismo viernes.

"El jugador Álex Berenguer no viajará mañana a Madrid para disputar el último partido de la temporada al sufrir una sobrecarga en la musculatura aductora de su pierna derecha. Queda pendiente de evolución, informó el conjunto zurigorri en su página web sobre el atacante, que no podrá despedirse de la temporada sobre el terreno de juego tras las molestias que le han impedido entrenarse al 100% durante esta semana.

La baja de Álex Berenguer se suma a las ya conocidas de Nico Williams, Oihan Sancet y Unai Egiluz por lesión y la de Yuri Berchiche por sanción al haber visto ante el Celta la tarjeta que le hace cumplir ciclo sin saber aún si volverá a jugar con el Athletic. En el caso del Lince, no ha podido superar las molestias y se cae finalmente de la lista de Ernesto Valverde.

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Sí ha entrado finalmente en la convocatoria Beñat Prados en su primera citación tras la grave lesión de rodilla que había sufrido a principios de temporada y que aún no le había permitido regresar. También viaja, entre las novedades, el canterano Elijah Gift, que podría convertirse en el último debutante del Txingurri tras haber sido de la partida sin minutos en el duelo de Champions ante el Sporting de Portugal.

Convocatoria de Ernesto Valverde para el Real Madrid-Athletic

Porteros: Unai Simón, Álex Padilla.

Defensas: Íñigo Lekue, Jesús Areso, Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Adama Boiro.

Centrocampistas: Mikel Vesga, Íñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Unai Gómez, Beñat Prados, Alejandro Rego.

Delanteros: Iñaki Williams, Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi, Nico Serrano, Robert Navarro, Urko Izeta, Elijah Gift.