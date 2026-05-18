Ernesto Valverde, el futuro personal, su pena por Lekue y el adiós final a San Mamés: "Ya tengo una edad"

El lateral bilbaíno del Athletic tuvo que decir adiós sin minutos de juego ante el Celta

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BilbaoEmpate en el día de las despedidas en San Mamés, en un partido en el que el Athletic Club ha merecido algo más que ese reparto de puntos, pues ante el Celta de Giráldez e Iago Aspas sí veo que ha habido más actitud, más llegadas, más jugadas combinadas pero, como ha ocurrido en toda la temporada 2025-26, el equipo de Ernesto Valverde se ha estrellado con la negativa de la pelotita a entrar. Ha sido un quiero y no puedo en bucle constante.

Por otro lado, algo me duele: que no haya salido Iñigo Lekue un momento para poder despedirse desde el césped, me parece una enorme faena por parte del 'Txingurri' Valverde.

En el Athletic, donde la tradición debería ser un adorno sino una forma de entender la vida, las despedidas deberían tener el peso de las antiguas liturgias. Cada aplauso debería sonar a legado y cada abrazo debería enlazar generaciones. Por eso me dolió que Iñigo Lekue, uno de esos jugadores que nunca han necesitado focos para hacerse imprescindible, no pudiera despedirse desde el césped como él y San Mamés habían soñado.

El empate ante el Celta dejó en segundo plano un homenaje que merecía terminar con Lekue sobre el verde, como si La Catedral quisiera retener unos minutos más a uno de los suyos.

Hay que poner en valor a Iñigo Lekue en el Athletic Club

Lekue se marcha con la discreta grandeza de quienes entienden que el escudo está siempre por encima del nombre. Canterano, compañero leal y ejemplo de compromiso, ha sido uno de esos futbolistas que hacen piña en el vestuario, desde la discreción más absoluta.

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En un club como el Athletic de raíces profundas, donde las tradiciones se riegan con respeto y pertenencia, su adiós no es un punto final, sino un inexorable relevo en la eterna cadena sucesoria zurigorri, porque en el Athletic nunca nadie se va del todo, algunos cambian las botas por la grada, y desde allí siguen empujando con las mismas ganas.

Por todo ello, me parece una enorme faena que uno de los nuestros, no pudiera despedirse desde donde nos dió grandes alegrías. Se dice que Lekue no jugó porque el Athletic se estaba jugando no sé qué puesto europeo. Me suena a excusa. Si se quiere, se puede. Por eso mismo, me duele Lekue. Y como 'tomatero' me duele doblemente.

Sin más, con ganas de que acabe este bodrio de temporada y con ganas de ver al nuevo míster alemán Herr Edin Terzic, que parece ser que ya anda por aquí y tonando contacto con algunos de nuestros leones que en breve comenzará a dirigir en Lezama.

Eskerrik asko Ernesto, eskerrik asko Lekue!

.- Por Iñaki Irulegi 'Potxolo', de la Peña Artaburuak