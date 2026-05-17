Asís Martín 17 MAY 2026 - 21:31h.

El verdadero oráculo del Athletic es Manolo Delgado, lo vio venir hace un año

Iñaki ha ejercido de capitán en San Mamés ante la prensa tras anotar el gol del empate

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BilbaoAparte de Iñigo Lekue, que se despedía de la Catedral, por el lado del Athletic Club también comparecía en la sala de prensa de San Mamés el capitán Iñaki Williams que ha metido un gol y tenido otras tres ocasiones para marcar en la despedida de Ernesto Valverde e Iñigo Lekue. "Ha habido momentos en que la situación ha sido crítica" ha admitido, "el año nos debe servir para aprender, nunca habíamos estado así los de ahora, hemos tenido sensaciones de agobio y de miedo, tenemos que ser más humildes".

El futbolista bilbaíno valoraba la noche vivida ante el Celta de Vigo con la igualada obtenida este domingo en la jornada 37 de LaLiga EA Sports tras la que ya sólo queda por delante la visita al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, del próximo sábado 23 de mayo a las 21.00 horas.

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En su comparecencia ante los informadores en Bilbao, Iñaki Williams significaba que "ha sido emotivo, el míster es un padre que nos ha ayudado a crecer a muchos, a conseguir cosas inimaginables tengo que felicitar a Iñigo y a Ernesto por la carrera que han tenido en Bilbao por y todo lo que nos han dado a todos, va a ser muy difícil llenar su vacío así que pueden irse muy orgullosos por todo lo que han hecho y dado por el club de su vida; les vamos a echar mucho de menos sin duda".

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“No queda otra que agachar la cabeza, apretar el culo, borrar la mente e intentar volver la pretemporada más fuertes”, aseveró de forma explícita. "Ha sido un año muy duro, hemos visto lo complejo que es el fútbol, hay que alejarse del descenso lo más rápido posible en cada temporada y ir a por Europa cuanto antes".

“Es una lástima porque el equipo genera muchas ocasiones, pero, a diferencia del año pasado, nos está costando ver portería. Aunque, sobre todo, encajamos demasiado y luego es difícil remontar los partidos”, detalló.

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"No sabría dar una nota, pero la temporada ha sido decepcionante, entendemos que los aficionados no estén contentos con nuestras actuaciones; sería una nota jodida la verdad"

¿Se va Yuri Berchiche o va a renovar por el Athletic?

"Lo de Yuri lo tiene que decir él, el equipo le necesita y queremos que siga un año más, se ha ganado el derecho de dar la noticia y respetaremos su decisión".

Iñaki Williams valoraba la despedida del Athletic Club de San Mamés ante el Celta

El delantero internacional por Ghana comentó también a la conclusión del encuentro ante los gallegos que "ha sido un partido en la tónica de lo que llevamos viendo en toda la temporada, hemos tenido muchas ocasiones pero nos cuesta mucho hacer gol y luego ves que los rivales a nada que nos llegan y con poco que hagan nos marcan. Y es muy complicado tener que remontar tantas veces, nos cuesta demasiado" ha admitido el hermano de Nico Williams tras ver volar dos puntos de la catedral.