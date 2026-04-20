Celia Pérez 20 ABR 2026 - 09:31h.

El meta txuri urdin, héroe de Copa

Mikel Oyarzabal apostó por la superstición en el penalti de Pablo Marín: el único de la Real Sociedad

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"Aún no soy consciente de lo que ha pasado aquí", confesaba Unai Marrero tras erigirse como héroe en la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Y es que la Real Sociedad consiguió alzarse con el trofeo en un partido sufrido, en el que tuvo que disputar una prórroga y también una tanda de penaltis, en la que el meta txuri urdin se convirtió en el gran protagonista al detener dos lanzamientos, el de Alexander Sorloth y el de Julián Álvarez.

A pesar de que el meta donostiarra era una de las grandes dudas en el once titular de Pellegrino Matarazzo, que finalmente optó por él por delante de Álex Remiro, fue clave en un partido que no olvidará nunca. Marrero lo vivió al máximo, dándolo todo, animando a sus compañeros y protagonizando momentos de auténtico subidón, como supuso el primer penalti parado a Alexander Sorloth.

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El meta txuri urdin lo celebró con los brazos abierto y gritando a todos en varias ocasiones, tal y como muestran las cámaras de Movistar: "¡Qué pasa!". Un grito de pleno orgullo de Marrero, consciente de que había hecho un primer paradón fundamental para que la tanda de penaltis comenzara a decantarse para su equipo.

Tras el partido, el propio Unai Marrero explicó que para la tanda de penaltis "estaba mentalizado en los lanzadores, quienes eran y por donde los tiraban". "Estaba viviendo el presente. Hablé con Remiro, con el preparador de porteros. Estábamos todos tranquilos, con un poco de tensión pero muy a gusto", relató Marrero, quien añadió que tenía a la afición de la Real a la espalda y que por ello se fue "arriba", señaló sobre una tanda de penaltis en la que se erigió como gran héroe txuri urdin para conquistar el título en La Cartuja.