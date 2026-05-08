Saray Calzada 08 MAY 2026 - 11:27h.

El matiz en el comunicado de Fede Valverde que pasó desapercibido y que explica la división en bandos del vestuario

El Madrid llega al Clásico con numerosas bajas en el centro del campo

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El Real Madrid no pasa por su mejor momento deportivo e institucional. Lo ocurrido en el vestuario blanco ha hecho que la imagen del club se vea resentida. El próximo partido es contra el FC Barcelona y todo lo que ha pasado ha hecho que pierda totalmente el foco siendo este uno de los partidos más esperados por los aficionados del fútbol. El equipo se enfrenta a varios problemas para este duelo. El primero de ellos es ver de dónde van a sacar las fuerzas y el coraje para competir y el segundo es ver quién ocupará el centro del campo ante tantas bajas por diferentes motivos.

Fede Valverde por cuestión médica y por lo sucedido ya no jugará más esta temporada. Tchouameni va por el mismo camino. No está confirmado, pero el expediente que hay abierto hace que sea probable que ya no dispute ni un minuto más esta temporada. Eran dos titulares en el equipo y ninguno de los dos estarán en el campo. Tampoco lo estará Dani Ceballos por decisión técnica. Desde hace varios partidos ya no entra ni en la lista de convocados por desavenencias con Álvaro Arbeloa.

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Falta gente en el centro del campo

A esto hay que sumarle que Arda Güler tampoco va a disputar ya más minutos con el Real Madrid esta temporada por lesión. Todo esto hace que se quede solo como centrocampista del primer equipo Eduardo Camavinga y Jude Bellingham que tendría que jugar en posiciones más retrasadas para cubrir todos los huecos.

Con todo esto por delante hace presagiar que la lista de convocados del Real Madrid para el enfrentamiento contra el FC Barcelona estará plagada de chavales. Thiago Pitarch ha sido de los más utilizados por Arbeloa y apunta a que podría ser titular.

El club blanco no solo se está enfrentando a una crisis institucional en esta recta final de temporada, también se está viendo cómo esto repercute en lo deportivo y habrá que ver cómo responde el equipo en los cuatro partidos que les quedan de LALIGA.