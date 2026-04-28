Cómo está Fabián tras su lesión y por qué no es titular con el PSG

Pablo Sánchez 28 ABR 2026 - 20:42h.

La felicidad de Fabián Ruiz al recibir la Medalla de Oro de Sevilla: "Es algo más que un título"

Vuelve tras una reciente lesión de rodilla

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El Mundial de Estados Unidos México y Canadá está a la vuelta de la esquina y muchos jugadores ya miran de reojo al torneo. Los que siguen inmersos en objetivos ambiciosos lo hacen algo más lejos, pero sin perderlo de vista. Uno de ellos es Fabián Ruiz. El jugador español del PSG arrastraba una lesión hasta hace unos días que lo tenía KO. Una fisura en la rótula izquierda le obligó a parar y aún no está al cien por cien. El once elegido por Luis Enrique para ida de las semifinales de Champions frente al Bayern lo demostró.

Luis Enrique dejó en el banquillo a Fabián, síntoma de que prefiere preservarlo y optar por darle minutos más adelante si fuera necesario. El jugador español se recuperó hace un par de semanas de la lesión de rótula que arrastraba y tenía por delante tres partidos de Liga para recuperar el tono antes de las semifinales. Sin embargo, su entrenador ha preferido tirar de cautela.

Fabián parte desde el banquillo ante el Bayern en el primer asalto de las semifinales, a la espera de ver si cuenta con protagonismo en función de lo que requiera el partido.

¿Cómo está Fabían de cara al Mundial?

La noticia de la lesión de Fabián hizo saltar todas las alarmas sobre su estado físico. España lo necesita para la cita intercontinental y las primeras conclusiones tranquilizaron a su entorno. Sin embargo, su ausencia de inicio en un partido de tal calibre ha vuelta a hacer sonar las alarmas.

De cualquier forma, que Luis Enrique no corra riesgos juega a favor del combinado nacional y de Luis de la Fuente, quien desea contar con la mejor versión de Fabián para otra cita que puede ser histórica.