Posibles alineaciones del Elche - Espanyol para la jornada 26 de LALIGA EA Sports

27 FEB 2026 - 06:03h.

Elche - Espanyol, las posibles alineaciones del partido de la jornada 26 de LALIGA EA Sports

El Elche recibe al Espanyol el próximo domingo 1 de marzo de 2026 a las 14:00 en el Estadio Martínez Valero, perteneciente a la jornada 26 de LALIGA EA Sports. A priori, un partido muy dispar por la diferencia de puntos en la tabla entre uno y otro. Los locales se harán fuertes en su estadio ya que vienen de caer contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Mientras tanto, el conjunto catalán viene de perder en casa del Atlético de Madrid en un partido en el cual empezaron ganando. Este duelo podría ser un antes y un después para ambos conjuntos.

Posible alineación del Elche

El Elche de Eder Sarabia sigue cayendo en picado hacia los puestos de descenso. Ya son nueve los partidos que suman el conjunto ilicitano sin lograr la victoria y empieza a preocupar el juego del equipo. En la última jornada cayeron por 2-1 ante el equipo de Ernesto Valverde y ya son decimoséptimos con 25 puntos, a uno del descenso. Llegan a este partido sin poder contar con Yago Santiago por tarjeta roja directa en el último partido liguero y Héctor Fort, que sigue recuperándose de su lesión de hombro.

Portero: Dituro

Defensas: Tete Morente/Sangaré, Chust, Afferngruber, Bigas, Valera

Centrocampistas: Aguado, Febas, Cepeda/Martim Neto

Delanteros: Álvaro Rodríguez, André Silva

Posible alineación del Espanyol

El Espanyol de Manolo González está aguantando en los puestos más altos de la clasificación gracias a la primera vuelta de LALIGA que completaron. Pero, cada vez se está complicando más estar coqueteando con los puestos europeos. Ya son ocho los partidos consecutivos que acumulan sin victoria, y al igual que el Elche, el juego del equipo empieza a preocupar. Cierto es, que vienen de caer contra el Atlético de Madrid en uno de los campos más complejos de LALIGA, pero deberán reponerse cuantos antes si no quieren desprenderse del objetivo final. Javi Puado es el único jugador de la plantilla no disponible para este choque liguero.

Portero: Dimitrovic

Defensas: El Hilali, Calero, Cabrera, Romero

Centrocampistas: Urko, Lozano, Edu Expósito

Delanteros: Pere Milla/Jofre, Dolan, Kike García/Roberto