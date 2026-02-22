Andrea Esteban 22 FEB 2026 - 00:13h.

El objetivo prioritario es alcanzar los 42 puntos con el Espanyol

El uno por uno y notas del Espanyol ante el Atlético con cinco suspensos

Compartir







El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, puso el foco en la realidad competitiva tras la derrota por 4-2 ante el Atlético de Madrid. Más allá del resultado, el técnico lanzó un mensaje claro sobre el contexto que vive el equipo en LaLiga.

“Sabíamos que LaLiga para el Espanyol no iba a ser un campo de rosas en primavera”, afirmó con contundencia. Una frase que resume la exigencia del campeonato y el escenario que afronta el conjunto perico en este 2026 sin victorias.

Realismo y responsabilidad

González insistió en que la situación se revierte “con trabajo, personalidad y siendo valientes”. Para el técnico, no hay atajos ni excusas: el margen es corto y cada error penaliza.

El entrenador también apeló a la fortaleza interna del grupo. “Lo hemos de tirar adelante desde dentro”, subrayó, convencido de que la reacción pasa por recuperar confianza y solidez.

PUEDE INTERESARTE Fechas, horarios y televisiones de los partidos de la jornada 28 de LALIGA EA Sports

Objetivo claro: asegurar la permanencia

El mensaje fue pragmático: alcanzar cuanto antes los 42 puntos para sellar la permanencia virtual y liberar presión. Solo así, explicó, el equipo podrá competir con mayor tranquilidad en el tramo decisivo.

El Espanyol asume que el camino será duro. No hay jardín ni rosas: hay trabajo, autocrítica y urgencia.El mensaje fue pragmático: alcanzar cuanto antes los 42 puntos para sellar la permanencia virtual y liberar presión. Solo así, explicó, el equipo podrá competir con mayor tranquilidad en el tramo decisivo.

El Espanyol asume que el camino será duro. No hay jardín ni rosas: hay trabajo, autocrítica y urgencia.