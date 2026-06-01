El Betis valora la continuidad de Adrián San Miguel con un rol distinto

Álvaro Borrego 01 JUN 2026 - 16:30h.

El exfutbolista se sentará con el club para valorar cuál será su nuevo rol, seguramente ligado a la gestión del primer equipo

La última hora de las negociaciones del Betis por Sergi Altimira y Nelson Deossa

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Adrián San Miguel anunció hace un par de semanas su retirada como futbolista profesional. El sevillano colgó los guantes siendo titular, y protagonista, en el triunfo contra el Levante, poniendo ante su público el broche de oro a casi dos décadas de éxitos en el fútbol profesional. Ahora estará lejos de los terrenos de juego pero no del Real Betis, quien valora su continuidad con un rol diferente. Las partes han emplazado una reunión para valorar dónde puede tener cabida el ya exguardameta, quien podría seguir ligado a ciertas funciones de gestión referente a la plantilla del primer equipo.

Así lo ha reconocido el propio Adrián San Miguel en su entrevista para la Cadena Ser: "Siempre he tenido claro seguir creciendo como persona. A pesar de tener la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y el diploma de UEFA B me gusta más la gestión. Me acerco más a estar cerca del primer equipo. Esa posición dada esa experiencia es lo que más me gustaría. Aún tenemos esa reunión pendiente con tranquilidad. Hay que darle un nombre y forma. Sería un head of institutional o football operations, en versión Premier League. Que el Betis como club grande esté en los sitios grandes con los grandes. Me veo capaz de muchísimas cosas. Hay muchos enlaces en los que me veo unido al club y desde arriba me demuestran eso. Hay que sentarse y ponerle nombres y apellidos y continuar ese camino".

Adrián San Miguel explicó cuándo decidió colgar los guantes

"La última semana fue clave. Teníamos el último partido en casa contra el Levante. A primeros de semana tuve una reunión con la directiva y con Manu Fajardo que fue clara y sincera. La semana anterior la tuve con el míster. Fuimos aclarando temas y a mitad de semana me tocó tomar la decisión. Como ya dije, fue una decisión que salió del corazón. Me hizo ese click y tenía que aprovechar el gran momento de todos para cerrar el ciclo por el cual yo regresé. Era el momento. Sentí de corazón que debía tomar esa decisión. No sólo que fuera el último en el club sino en mi carrera. No me hacía ilusión jugar más en otro equipo

Se lo comunicó a Pellegrini el día antes de anunciarlo

"Al míster se lo comenté todo el día antes del partido. Él no sabía lo de la retirada. Se lo hice saber tal cual. Le agradezco esos minutos finales. Era importante volver a ponerme los guantes, hacer un buen partido y ganar y terminar con ese buen sabor de boca. Era decisión mía. Me dijo que estaba satisfecho con el trabajo que había realizado, me había dado la Copa. Mi trabajo en el vestuario ha ido más allá y al míster le gustan esos jugadores de punto ejecutivo, de tomar decisiones. Ya me conocía del West Ham. Me fue sincero y le dije mi opinión y fue tal cual".