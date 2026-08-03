El Aston Villa de Unai Emery también llama a la puerta del Barça: más de 30 millones por su fichaje

Celia Pérez 03 AGO 2026 - 14:39h.

El técnico vasco lo ha incluido en su lista de peticiones

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El Barça sigue adelante con un mercado de fichajes bastante movido. Deco ha conseguido cerrar las llegadas de Gordon, Adeyemi y Bisiwu, y planea otras tantas mucho más complicadas como es el caso de Julián Álvarez o Aymeric Laporte, entre otros. Y todo ello, muy pendiente también de Ferran Torres u otras salidas no esperadas que se puedan producir como es el caso de Marc Bernal.

A sus 19 años el futbolista se ha hecho importante bajo las órdenes de Hansi Flick y no son pocos los clubes que rastrean sus pasos este verano. Al Atlético de Madrid, que lo ha valorado como opción para su centro del campo, también se une el Manchester City, que lo tantea ante la posible fuga de Rodri Hernandez, y ahora el Aston Villa de Unai Emery.

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Según cuenta The Sun, el Aston Villa está preparando una oferta de 30 millones de libras, unos 35 millones de euros, para tratar de conseguir el fichaje de Marc Bernal. Al parecer Emery lo habría colocado en la lista de deseos del conjunto inglés y habría pedido al club que inicie los contactos para tratar de conseguirlo este verano.

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Sin embargo, en la Ciudad Condal se niegan a perderlo. Confían en su progresión y muestra de ello es la renovación del pasado mes de septiembre en la que incluyeron una cláusula de 500 millones de euros en su contrato. Hansi Flick es el mayor defensor del jugador y siempre le ha dado los galones suficientes como para hacerlo indiscutible en el proyecto. El club culé se resiste a venderlo ya que no cree que su talento pueda encontrar sustituto en el mercado de fichajes. Tanto es así que incluso habría rechazado ya ofertas que rondaban los 25 millones de libras, los casi 30 millones de euros, por él.