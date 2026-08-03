Celia Pérez 03 AGO 2026 - 12:03h.

El cuadro italiano es el que más posiciones ha ganado para su fichaje

Las opciones de Atlético de Madrid, Barcelona e Inter por el fichaje del Cuti Romero

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En pleno mes de agosto ya, el mercado de fichajes acelera para tratar de ir definiendo todas sus piezas. Los equipos se mueven con el gran objetivo de conseguir los refuerzos que aún faltan con grandes nombres aún en el aire como es el caso del Cuti Romero. El futbolista argentino se ha convertido este verano en uno de los centrales más cotizados del mercado después de que Roberto de Zerbi abriera su puerta de salida en el Tottenham y no son pocos los clubes que persiguen su fichaje.

Tras su pista, equipos como el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Inter de Milán, aunque son los italianos los que están a la cabeza de conseguir su fichaje. Según cuenta el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el club nerazurri tiene cerrada la cantidad para su transferencia con el Tottenham aunque aún tienen que decidir finalmente se termina de abordar. La cuestión es que el jugador pide el mismo salario que tiene en el cuadro spur y el Inter debe estudiar si complace sus pretensiones. Lo deberá hacer pronto ante los clubes interesados en hacerse con él.

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El fichaje del Cuti Romero estaría en torno a un traspaso de entre 40 y 50 millones de euros al Tottenham pero su sueldo, de entre seis y siete millones de euros netos, es lo que estaría dificultando la operación. Un salario que ya a equipos como el Atlético de Madrid o el Barcelona les dificulta mucho tratar de encajar su llegada dentro de las plantillas.

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Hasta el momento, el Inter de Milán es el equipo que más se ha acercado a su fichaje, aunque aún no hay nada decidido. En cualquier caso, el Tottenham se ha hecho a la idea ya de la salida del Cuti Romero y todo parece apuntar a que terminará saliendo tarde o temprano.