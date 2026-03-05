David Torres 05 MAR 2026 - 08:56h.

"A mí nadie me puso una pistola en la cabeza para firmar un contrato que tenía una cláusula de 150 millones de euros"

David Villa, dueño del Benidorm: "Hombre, claro que el Valencia CF sería una buena compra"

Compartir







Hablar de David Villa en el Valencia CF es sinónimo de gol y de leyenda. El ‘Guaje’ es el quinto máximo goleador de la historia del Valencia CF con 129 goles en los 225 partidos (166 en Liga, 17 en Copa, 40 en Europa y 2 en Supercopa) disputados. El delantero asturiano recaló en la entidad valencianista en el verano de 2005 previo pago de su cláusula de rescisión (12 millones de euros + IVA) al Real Zaragoza. En aquellos tiempos fue uno de los fichajes más caros de la historia del club por detrás de Pablo Aimar y Gonzalo de los Santos, pero mereció la pena. En su etapa en Mestalla lo quisieron casi todos los equipos y, aunque acabando firmando por el Barça, el Real Madrid también lo quiso pero no fue. Ahora explica la historia.

David Villa despierta el interés de los grandes

El futbolista de Tuilla marcó una época en la delantera del Valencia CF en las 5 temporadas en las que estuvo en la entidad valencianista (2005-2010). En Liga fue el máximo goleador nacional durante diversas temporadas, incluso llegó a igualar la gran cifra de 28 goles en una misma temporada, registros solo antes conseguidos por Mario Alberto Kempes (1978) y Pedja Mijatovic. Además, ganó una Copa del Rey (2008) defendiendo el escudo del Valencia CF. Eso, obviamente, despertó el interés de todos los grandes del fútbol español y ahora en el podcast de José Ramón de la Morena cuenta qué sucedió.

Florentino ha llegado al Madrid, ¿quiere fichar a Villa? Y tiene fichado a Villa y todo aquello se rompe, ¿qué pasó?

Bueno, pues sinceramente no sé muy bien lo que lo que pudo pasar en ese último momento. Yo siempre he dicho lo mismo al final, y sobre todo en Valencia, que fue cuando más me pasó. Todos los veranos era el Madrid, al Chelsea, al Barcelona... Tengo un representante que es el que trabaja y yo soy muy respetuoso. A mí nadie me puso una pistola en la cabeza para firmar un contrato que tenía una cláusula de 150 millones de euros. ¿Qué pasó? No lo sé, porque fue una negociación entre entre clubs.

"Luego se me informó de que el Valencia se había echado para atrás y que ya no iba a salir y digo, pues muy bien, pues no voy a salir, ¿cuándo es el día de empezar la pretemporada?"

"Cuando esté firmado miramos todo, yo estoy tranquilo, me dijeron que había que se estaba negociando etcétera, pero luego se me informó de que el Valencia se había echado para atrás y que ya no iba a salir y digo, pues muy bien, pues no voy a salir, ¿cuándo es el día de empezar la pretemporada? ¿Me habré equivocado? Pues no lo sé, si me habré equivocado, pero uno no puede cambiar como como es, ¿no?", explica el asturiano que, a la temporada siguiente terminó siendo traspasado al Barcelona por 40 millones de euros.