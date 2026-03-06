En Alemania apuntan el motivo que convierte a Ibrahima Konaté en objetivo principal del Real Madrid

Celia Pérez 06 MAR 2026 - 11:24h.

Apuestan por él por delante de nombres como Scholttetbeck

El ‘me gusta’ de Sergio Ramos sobre un posible regreso al Real Madrid

Compartir







A pesar de que queda cuatro meses para que el incesante mercado de fichajes dé el pistoletazo de salida, el Real Madrid trabaja ya en el rediseño de una plantilla que esta temporada no está alcanzando las cotas esperadas. A la espera también de ver qué ocurre con el banquillo blanco, en el que Álvaro Arbeloa comienza a estar bastante cuestionado, la dirección deportiva sigue trabajando en los posibles refuerzos. A nombres como el del mediocentro portugués Rubén Neves o de Dayot Upamecano, en las últimas semanas también ha aparecido el de Ibrahima Konaté, ahora favorito para la próxima ventana estival.

Así lo asegura el medio alemán Bild, que apunta que el defensa se ha convertido ahora en el objetivo principal del Real Madrid. Ibrahima termina contrato con el Liverpool este verano y da por concluida su etapa en Inglaterra. Su llegada gratis al Santiago Bernabéu es clave para que el club apuesta por él antes que por nombres como el de Scholttetbeck.

El defensa del Borussia Dortmund aún tiene contrato hasta junio de 2027 y el club alemán no estaría dispuesto a dejarlo salir por menos de 40 millones de euros. El paso al lado del Real Madrid podría terminar favoreciendo que Scholttetbeck firme la renovación con el Dortmund. Ahora mismo tiene una oferta encima de la mesa con un salario anual futuro que ronda los 14 millones de euros.

PUEDE INTERESARTE Cuándo será la Jornada Retro en LALIGA: fecha confirmada en Primera y Segunda

Recordemos que Ibrahima Konaté cumple contrato el próximo 30 de junio, por lo que ya es libre de negociar con el club que quiera. De este modo, sus agentes ya pueden negociar con cualquier club que quieran sin que ello suponga un perjuicio para el futbolista durante el resto del curso. Del mismo modo, en pleno año mundialista, el jugador será consciente de que lo último que le interesa es perder el favor de su afición y de su entrenador, Arne Slot, para llegar al Mundial jugando, en forma y bien rodado para, de este modo, ser titular en la selección de Francia.