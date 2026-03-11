María Brunn y el recuerdo que guarda de su relación con Mbappé

Saray Calzada 11 MAR 2026 - 17:31h.

Pedro Jota desveló lo que María Brunn le confesó sobre Mbappé

Sale a la luz cómo se conocieron Kylian Mbappé y Ester Expósito

Kylian Mbappé ha acaparado todo tipo de titulares en las últimas semanas. El francés causaba baja en el Real Madrid por unas molestias en la rodilla y se iba a París a recuperarse. Esto ya causó revuelo, pero más las imágenes que empezaron a aparecer de él junto a Ester Expósito, una de las actrices más conocidas de este país. No hay confirmación por parte de los protagonistas, pero muchas fotos que evidencian que hay algo más de una amistad. El pasado domingo eran cazados saliendo del mismo hotel y metiéndose en el mismo coche para regresar a Madrid. Una historia parecida, aunque no con tanta repercusión fue la que vivió María Brunn con el jugador.

En el podcast de Mediaset de 'En todas las salsas' se desveló un encuentro entre ellos en París durante un parón de selecciones. En su caso fue diferente porque no se llegaron a publicar fotos, pero en este programa desvelaron algunos detalles de estos encuentros. Las imágenes que publicó ella en Instagram en esos días delataba que había coincidido en tiempo y espacio con el francés.

La relación de María Brunn y Mbappé

En el último episodio de este podcast, el periodista Pedro Jota aseguraba que lo que le había contando María Brunn del futbolista del Real Madrid era bueno y que guardaba buen recuerdo de él. "Lo último que hablé con ella me dijo que era un chico encantador. Le desea lo mejor a Mbappé", dijo en el programa.

Ahora parece que el francés está comenzando una nueva relación con la actriz de la que cada vez se conocen más datos. Ya a mediados de febrero fueron cazados saliendo de un restaurante de Madrid tras una cena. Tras ello ha habido varias citas y no fue hasta en París cuando el revuelo ha sido mayor en las redes y muchos medios de comunicación ha sacado imágenes de sus encuentros en la ciudad del amor.