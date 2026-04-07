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Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, se ha mostrado bastante contrariado en sala de prensa con el primer equipo que ha perpetrado su equipo en el duelo ante el Girona FC, que acabó 1-0 a favor del cuadro catalán. El técnico sí se mostró satisfecho con la imagen de la segunda mitad, pese a que los suyos ni siquiera llegaron a tirar a puerta. En su comparecencia, además, ha hablado de algunos nombres propios, como el caso de Ayoze Pérez.

El canario lleva sin jugar desde el pasado 28 de febrero, cuando fue titular ante el Barça. Se quedó fuera de las tres convocatorias previas al parón de selecciones por unas molestias musculares de las que el club no dio demasiados detalles. Sí viajó este lunes con el equipo a Gerona. Pero, por contra, no ha jugado ni un solo minuto.

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"Viene de una lesión. Esta semana ha entrenado con el equipo y he considerado que los dos delanteros que teníamos debían finalizar el partido", explicó Marcelino en sala de prensa. El técnico apostó de inicio por Mikautadze y Gerard Moreno en punta, además de Nicolas Pepe desde la banda. Luego dio entrada a Alfon y Buchanan, pero los dos atacantes no se movieron y Ayoze se quedó sin jugar.

Marcelino García Toral, de Ayoze Pérez al partido en Girona

Lastrado por las continuas lesiones, Ayoze ha participado en 18 partidos ligueros esta temporada, pero sólo suma dos goles y tres asistencias y sólo ha sido titular en nueve ocasiones. Cumplirá 33 años en verano y tiene contrato hasta 2028, pero ha dado un bajón de rendimiento importante respecto a cursos anteriores.

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Más allá de Ayoze, Marcelino reconoció que el Girona fue mejor y "hizo más méritos" para ganar el partido. "Comenzamos bien, pero luego nos fuimos dispersando. A nivel ofensivo nuestros jugadores estuvieron lejos de su mejor nivel", comentó el técnico en sala de prensa.

En cambio, se mostró "satisfecho" porque en la segunda mitad el Villarreal ha cambiado "el ritmo de juego, de intensidad, de disputa", ha jugado "muchísimos más minutos en campo contrario" y tuvo "dos acciones bastante claras" de Gerard Moreno para marcar, según su criterio.