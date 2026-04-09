La Fórmula 1 se reúne para afinar la nueva normativa y los pilotos exigen más seguridad

Alberto Cercós García 09 ABR 2026 - 13:31h.

En un mes de abril sin carreras, la nueva reglamentación y un posible reajuste de las normas acaparan todos los focos

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La Fórmula 1 vive uno de los momentos más tensos de los últimos años. Si bien se esperaba con muchas ganas este 2026, la cruda realidad es que el nuevo reglamento tiene muchas lagunas. Es por ello que, durante este parón en abril por culpa del conflicto en oriente medio, la FIA se va a reunir para aclarar diferentes puntos y reajustar ciertas cosas. Lo vivido en este inicio de temporada está dejando a los pilotos un poco moscas por las situaciones que se están viendo en las carreras. Muchos de ellos hablan abiertamente que en esta nueva F1 hasta un chef podría pilotar un monoplaza; y lo más importante, hacen mucho hincapié en la seguridad. Ya en Japón se produjo una crítica situación provocada por la nueva forma de adelantar, con las baterías y la energía. Un punto de inflexión que hizo que la FIA alzase la voz y confirmase reuniones durante este parón.

"El accidente que hemos visto lo llevamos avisando los pilotos a la FIA y FOM que era cuestión de tiempo. Tenemos velocidades de 40, 50km/h usando el 'boost' y este accidente era cuestión de tiempo, han sido 50G… imagínate si ocurre en Jeddah o Las Vegas sin escapatorias y a velocidades más altas. Espero que la F1 recapacite", avisaba el Carlos Sainz tras el Gran Premio de Japón en DAZN.

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Por su parte, la FIA confirmaba una exhaustiva revisión para que lo ocurrido con Bearman no pase de nuevo. "Todas las partes interesadas han mantenido la postura de que se realizaría una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para recopilar y analizar datos suficientes. Por lo tanto, se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si se requieren ajustes. La FIA seguirá colaborando estrechamente y de forma constructiva con todas las partes interesadas para garantizar el mejor resultado posible para el deporte, y la seguridad seguirá siendo siempre un elemento fundamental de su misión", dictaba un comunicado oficial.

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La FIA, a 'afinar' el nuevo reglamento

Uno de los puntos donde más se va a hacer hincapié es en la seguridad. Ya lo dijo Sainz y lo confirma Jesús Balseiro en El Larguero. "La parte que ha dejado más interrogantes con el nuevo reglamento. Por un lado para responder a las quejas de los pilotos, que piden más seguridad", cuenta el periodista. "No es tanto un problema de entretenimiento en las carreras, la Fórmula 1 y los equipos están más o menos satisfechos, pero sí que quieren resolver los problemas de seguridad y esa sensación que tienen los pilotos de no ir al límite en clasificación. Ambas partes creen que haciendo una serie de ajustes en los motores, disminuyendo la potencia eléctrica fundamentalmente, pueden encaminarlo", añade.

Si finalmente todo eso termina ocurriendo, la parte positiva podría recalar en Aston Martin y Williams. Los pilotos español han empezado el 2026 de la peor manera posible, sobre todo Fernando Alonso. Con ciertos cambios en los motores y una reacción por parte de Honda, Alonso podría empezar a ver la luz al final de un túnel cada vez más oscuro.