Jorge Morán 24 MAR 2026 - 18:31h.

La FIFA inspeccionó los estadios españoles de cara al Mundial 2030

Qué siete requisitos exige la FIFA para ser sede del Mundial 2030 y que Valencia cumple con el Nou Mestalla

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Después de diez días en España (del 9 al 19 de marzo), la FIFA ha terminado de inspeccionar las distintas sedes de nuestro país para el Mundial 2030 que albergaremos junto a Portugal y Marruecos. Una visita en la que la delegación del organismo internacional ha quedado muy satisfecha con todos los estadios, con principal hincapié en el Bernabéu.

Una visita que comenzaron en Barcelona, pasando por Madrid, Zaragoza, Las Palmas, Sevilla, Bilbao y terminando en San Sebastián. Durante la inspección se han tratado temas como las infraestructuras, la logística de los estadios o el marco legislativo que necesitan estas sedes para poder albergar el Mundial.

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El Real Madrid impresiona a la FIFA

Según las informaciones adelantadas por MARCA, el estadio que mejor sabor de boca ha dejado a la delegación de la FIFA es el Bernabéu. Esta visita se produjo durante el encuentro de Champions League ante el Manchester City, dejando impresionados por el estado y por la capacidad de organización.

Una de las cosas que más gustaron a la FIFA del Bernabéu son sus zonas VIP, sus vestuarios o la sala de prensa, aunque lo que más les impresionó fue su hipogeo, en dónde el Real Madrid guarda su césped a más de 30 metros de profundidad.

Además, un punto a tener en cuenta ha sido la capacidad del club blanco para gestionar más de 40 señales televisivas, así como coordinar múltiples unidades móviles, según las informaciones de MARCA. Una visita que pone en cabeza al Bernabéu para ser la sede de la final del Mundial 2030, superando a la de Casablanca (Marruecos).

Otros proyectos de cara al Mundial

Además del Bernabéu, la FIFA también ha quedado muy contenta con los estadios españoles en cuanto a su modernización. Entre ellos, MARCA destaca el nuevo proyecto del Zaragoza para sustituir la Romareda, así como la evolución de las obras del Camp Nou, quién se preparara para ser otro de los estadios importantes del Mundial 2030. Y San Sebastián, quién ha podido mostrar su accesibilidad pese a no tener aeropuerto en su ciudad.