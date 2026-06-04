Renzo Saravia se despide como el ejemplo de lo que nunca debe volver a pasar: así va la búsqueda en el lateral

El plan del Valencia CF para no repetir otro caso Saravia: fichajes a dos bandas

Por qué el Valencia CF empieza el mercado por el lateral derecho: Andrés García encaja

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ValenciaRenzo Saravia se ha despedido del Valencia CF diez días después de acabar LALIGA. El argentino, que llegó como temporero, cumplió, pero es el ejemplo de lo que no puede volver a suceder en Valencia.

Respecto a su futuro, está claro. El Valencia CF le dijo a Renzo Saravia que, si hacía buenos partidos, podrían hablar al final de temporada. Sin embargo, el veterano lateral derecho acabó lesionado y el conjunto de Mestalla ya ojea otras opciones como Meunier o Andrés García.

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Además, en las últimas horas, La Voz del Murciélago ha relacionado a William Mikelbrencis, francés sub 23 del Hamburgo que acaba contrato y no ha renovado, como posible candidato al costado derecho valencianista.

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Renzo Saravia, el ejemplo de lo que no puede volver a suceder

Tardó más de un mes en debutar, pero cuando lo hizo ya no salió del once titular, ni tan siquiera ahora que tiene la competencia directa de Unai Núñez, el central fichado este invierno y que también ha jugado de lateral derecho. Las lesiones de Dimitri Foulquier y de Thierry Rendall, que ha vuelto a recaer, le abrieron las puertas del Valencia CF. Llevaba un mes de vacaciones cuando los de Mestalla llamaron a su puerta, y algunos más sin jugar, por lo que tardó casi dos meses en volver a sentirse futbolista. Necesitó una pretemporada express sin partidos. Pero, al final, cuando le tocó salir, demostró estar capacitado para ello. Sin embargo, el tiempo había pasado y la herida en la planificación estaba hecha.

Las carencias que destapó Renzo

Está claro que la llegada de Renzo se produjo por una cascada de lesiones desafortunadas e inesperadas, pero no lo es menos que, el Valencia CF ha asumido que, como cuarto lateral derecho tras Thierry, Foulquier e incluso Unai Núñez debe tener futbolistas en su Academia, en su equipo filial, para estas urgencias. Cosa que, esta campaña no sucedió. Carlos Corberán no encontró un lateral derecho de garantías para suplir las bajas y el Valencia CF tuvo que salir al mercado de laterales derechos libres en febrero. Es por eso que, tanto en invierno, como en el futuro, en el club se ha activado un plan para la Academia y que no vuelva a suceder un nuevo caso Saravia. De esta forma, la idea es firmar futbolistas para el primer equipo, pero también reforzar la Academia para que, si se necesita un lateral derecho de urgencia, o una posición similar, siempre esté el recambio en casa.

Además, la confección de la plantilla 2026-27, como ha venido informando ElDesmarque, contempla la presencia de varios canteranos (3 como mínimo) en dinámica del primer equipo.