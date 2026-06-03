David Torres 03 JUN 2026 - 13:40h.

Lo quiere el Venezia, que acaba de ascender a la Serie A

Thierry Correia: "El Valencia es un club muy inestable. Hay un ambiente tóxico entre la afición y la directiva"

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ValenciaAún no es oficial, pero lo será en las próximas horas. Thierry Rendall se despidió de Mestalla contra el FC Barcelona en la última jornada de LALIGA. El Valencia CF no va a ampliar su contrato que acaba en junio y él lo tenía claro. "Siento que mi ciclo en el Valencia ha llegado a su fin".

Ahora se confirma. Según ha avanzado el periodista especialista en mercado, Gianluca Di Marzio, el futbolista tiene previsto viajar en las próximas horas a Venezia para ver si se cierra su fichaje por el conjunto italiano. La intención es cerrar su contratación para apuntalar su presencia en la Serie A tras haber conseguido el ascenso esta temporada. Antes, los directivos italianos quieren enseñarle las instalaciones y el proyecto deportivo de la entidad para convencerlo de que firme en Venezia tras salir del Valencia CF.

Thierry se marchó cuestionando la estabilidad del club

Thierry se despidió con una amplia entrevista en Flashcore en la que repasa sus siete años en el conjunto de Mestalla y se centra en una temporada en la que ha faltado estabilidad. "El Valencia es un club muy inestable. Hay un ambiente tóxico entre la afición y la directiva. Esta temporada ha sido entre la directiva, los jugadores y la afición. Nos guste o no, eso es perjudicial. Creo que la culpa también es nuestra, los jugadores son los que pueden cambiar algo y nosotros no".

¿Qué falta al menos para llegar al nivel de equipos como el Villarreal, el Betis o la Real Sociedad?, le preguntaron en la entrevista y añadió que "Sobre todo falta estabilidad" Y Thierry reconoce que eso influye en el rendimiento del equipo. "Claro que influye. No nos podemos quejar. Cada partido en casa, sea el día que sea, siempre tenemos más de 40.000 personas en el estadio. Es una sensación increíble".