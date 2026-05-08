Diego Páez de Roque 08 MAY 2026 - 12:51h.

Simeone ha pasado página tras la eliminación en Champions

El plan del Atlético con el lateral izquierdo: del favorito para la afición al deseado por toda Europa

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Después de la dura eliminación del Atlético de Madrid en Champions League frente al Arsenal, el equipo rojiblanco ya ha vuelto al trabajo para afrontar el final de temporada con 4 partidos de LALIGA EA Sports por delante.

El final del encuentro europeo dejó una imagen preocupante para los aficionados colchoneros. Diego Pablo Simeone, en las declaraciones postpartido, reconoció que en ese momento no tenía fuerzas para continuar.

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Este mediodía, el técnico argentino ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque liguero contra el Celta de Vigo, donde ha admitido haber pasado página y estar de nuevo con fuerzas para seguir peleando.

Simeone pasa página

"Estoy bien, tengo que estar agradecido a todo lo que nos está pasando. Ha sido un crecimiento tremendo del club. Tenemos que seguir trabajando así. Siempre estamos ahí, parece que estamos lejos, pero no estamos tan lejos. Hay que seguir trabajando en todos los ámbitos, y así seguiremos creciendo. El equipo sigue acercándose al crecimiento del club", comentó.

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Simeone se mostró muy agradecido, tanto a los aficionados, futbolistas y dirigentes. "Estamos en esa búsqueda de seguir creciendo en todo. Ya pasaron los días de enfado y tristeza y ahora, otra vez, a seguir peleando".

Además, puso el foco en los jugadores como su máxima motivación. "Mirar la plantilla que tengo, eso es lo que más me ilusiona", dijo el entrenador.

"Fue una temporada difícil de explicar. Uno se encuentra con la final de la Copa del Rey, una semifinal de Champions competida de manera extraordinaria... desde lo que pudimos dar, dimos el máximo", mencionó.

En cuanto a los jugadores, señaló que "tienen clarísimo el lugar donde están, el agradecimiento que les di ayer por la temporada extraordinaria en cuanto a competitividad".

"La temporada que viene, después de lo que hicimos esta, para mejorar toca salir campeón. Está bueno que existan las críticas, no siempre son cosas positivas. A veces es constructiva y hay veces que no. Pero tenemos claro dónde estamos. Mientras esté yo, vamos a competir".

También fue preguntado por Koke y su futuro, aunque reconoció que no han hablado aún de su futuro. "No hablaré con ustedes antes de hablar con él de lo que pienso y de lo que él querrá. Cuando hable con él será más oportuno explicar lo que siento, lo que pienso y lo que tendrá en su campo".