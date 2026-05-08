Simeone volverá a realizar rotaciones. Claudio Giráldez apostará por sus mejores hombres.

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VigoAtlético de Madrid y Celta de Vigo afrontan, este sábado a las 18.30 horas en el Metropolitano, la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS. Los del Cholo Simeone lo hacen tras caer eliminados en unas polémicas semifinales de la Champions League ante el Arsenal en Londres. Con la temporada prácticamente finiquitada reciben a un Celta que sueña con volver a clasificarse a competiciones europeas tras volver a la senda del triunfo doblegando al Elche CF en Balaídos. Estas son las posibles alineaciones de Atlético de Madrid y Celta de Vigo en la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS.

Posible once del Atlético de Madrid

El Atlético llegará a la cita cuatro días después de quedarse a las puertas de la final de la Champions League y dar por finiquitada la temporada. Tras un calendario muy exigente, se espera que Diego Pablo Simeone haga de nuevo rotaciones importantes en el once inicial, condicionado de nuevo por las bajas con las que llega al partido de este sábado ante el Celta.

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Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Nico González están lesionados. Julián Álvarez no jugará por molestias en el tobillo y Giuliano Simeone acabó tocado en Londres, por lo que tiene el cartel de duda y tampoco saldrá de inicio.

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De esta manera jugadores como Giménez, Lenglet, Rodrigo Mendoza, Obed Vargas, Baena, Thiago Almada, Nahuel Molina o Sorloth apuntan a la titularidad, ya que no jugaron de inicio ante el Arsenal. En la portería, habrá que ver si juega Oblak o Musso. Es la principal duda de Simeone.

Julio Díaz y Boñar podrían repetir en los laterales para completar la línea defensiva y dar descanso a Ruggeri y Llorente. Rodrigo Mendoza y Obed Vargas llevarán una jornada más la manija del equipo en liga en una nueva reválida para Álex Baena y Thiago Almada.

Así pues, el posible once del Atlético de Madrid podría estar formado por Oblak; Boñar, Giménez, Lenglet, Julio Díaz; Nahuel Molina, Mendoza, Obed Vargas, Baena; Thiago Almada y Sorloth.

Posible once titular del Celta de Vigo

Claudio Giráldez recupera a Marcos Alonso, que ante el Elche CF cumplió un partido de sanción por acumulación de amarillas. El técnico celeste sigue sin poder contar con Carl Starfelt, Miguel Román y Matías Vecino. Los dos primeros se perderán lo que resta de temporada mientras que el uruguayo podría recibir el alta médica la próxima semana tras sufrir una rotura fibrilar.

El porriñés apostará por sus mejores piezas en el Metropolitano. Descansarán Iago Aspas y Williot Swedberg, que se quedarán en el banquillo de revulsivos. Una de las dudas estará en los carriles, con Javi Rueda y Óscar Mingueza luchando por un puesto en el perfil derecho.

Andrei Radu estará escoltado por Javi Rodríguez, Yoel Lago y Marcos Alonso. El de Mondariz, tras su buen encuentro ante el Elche, será titular por cuarto partido consecutivo. Ilaix Moriba estará acompañado de Fer López en la medular mientras que Ferran Jutglà apunta a estar con Borja Iglesias y Hugo Álvarez en ataque.

De esta manera el posible once titular del Celta de Vigo ante el Atlético de Madrid puede estar formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Fer López, Sergio Carreira; Ferran Jutglà, Borja Iglesias y Hugo Álvarez.