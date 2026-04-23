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Notas y uno por uno del Rayo Vallecano ante el Espanyol con varios notables y un sobresaliente
ElDesmarque te trae las notas de los jugadores de Iñigo Pérez
Dani Cárdenas, subido en un balón y arreglando la red de la portería de Vallecas con esparadrápo
El Rayo Vallecano venció de manera agónica contra el Espanyol lo que supone un respiro en la lucha por el descenso. Un encuentro que comenzó con la curiosidad del extraño nuevo videomarcador en Vallecas y con el sueño de las semifinales de la Conference League en la mente de todo el barrio. ElDesmarque te deja aquí las notas de los jugadores de Iñigo Pérez, quién suena con fuerza para el Villarreal.
Notas del Rayo Vallecano ante el Espanyol
- Dani Cárdenas (9): El salvador del Rayo. No sólo con dos paradas importantísimas para mantener el empate, sino adivinando las intenciones de Kike García para detener el penalti cuando peor estaban los vallecanos.
- Andrei Ratiu (8): Incisivo y veloz por banda, es un jugador diferencial. Un defensor con alma de extremo y un dolor de muela para Carlos Romero. Sus centros generaron un gran peligro al Espanyol.
- Joshua (5): Le tocó pelear con un Kike García muy experimentado, pero estuvo contundente. Aunque no tuvo su día a la hora de sacar la pelota, el central acabó ovacionado después de dejarse todo sobre el campo.
- Pathé Ciss (7): Lejos de su posición natural, se le notó más irregular que de costumbre. Vio la amarilla saliendo de su zona y haciendo una entrada sin sentido. Pese a ello, fue el líder de la defensa cuando su equipo más le necesitaba.
- Pep Chavarría (6): Serio al corte y con desparpajo en las acciones ofensivas. No dejó de correr en todo el partido.
- Óscar Valentín (5): Pudo convertirse en el villano de los suyos con un penalti por mano que salvó Cárdenas. Pese a ello, su partido no fue malo y sostuvo las contras de los rivales.
- Pedro Díaz (6): Fue la brújula del equipo cada vez que tocaba la pelota. La conexión con los delanteros y el mejor para asociarse.
- Isi Palazón (6): El futbolista más peligroso de los suyos en la primera mitad. Un jugador diferencial que hace jugar a los suyos y que, cada vez que puede, busca portería. Su remate en la segunda mitad a punto fue el primero del partido.
- Jorge De Frutos (6): El equipo se volcó por su banda y fue un peligro con su velocidad. Le faltó generar alguna ocasión de peligro, pero sin duda, un futbolista vital para los vallecanos.
- Pacha Espino (5): Jugando de extremo, Pacha lo intentó en velocidad, pero fue más una ayuda defensiva para las internadas de Pep. Acabó siendo el primer cambio de los de Iñigo Pérez.
- Alemao (7): Se peleó con todos y fue el oxígeno de su equipo cada vez que les presionaban. Te baja una lavadora y es una referencia para los centros de su equipo. A punto estuvo de marcar con un gran remate de cabeza.
Suplentes del Rayo Vallecano
- Ilias Akhomach (6): Se nota que no está al 100% pues no dejó sus regates habituales. A eso se le sumó que jugó en banda contraria. Pese a ello, en cuanto pudo se giró, filtró a Camello y fue el asistente de un gol que sabe a gloria.
- Gumbau (5): Una escoba en el centro del campo, fue el pilar de los suyos en la segunda mitad.
- Unai López (5): Más desaparecido de lo normal, su estado físico no es el mejor.
- Mumin (5): Volvía después de un año y no tuvo nada mal estreno en esta temporada.
- Sergio Camello (6): Su primer gol esta temporada en LALIGA tiene muchísimo valor. Cuando el partido se iba para empate, el delantero no falló en su mano a mano con Dmitrovic y dio la victoria ante el Espanyol.