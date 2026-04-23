Jorge Morán 23 ABR 2026 - 22:54h.

El delantero del Espanyol a punto estuvo de marcar el primero del partido

Dani Cárdenas, subido en un balón y arreglando la red de la portería de Vallecas con esparadrápo

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El Rayo Vallecano respira en LALIGA EA SPORTS y deja el descenso a cinco puntos gracias al gol de Sergio Camello en los últimos minutos del encuentro. Un resultado a costa de un Espanyol que, al contrario de los vallecanos, se mete más aun en peligro y sigue sin conseguir los tres puntos en este 2026. Una noche en la que el Estadio de Vallecas volvió a ser protagonista, con un peculiar videomarcador y una imagen de Cárdenas arreglando con esparadrapo la red de la portería.

Sergio Camello aprovechó el balón de Ilias Akhomach para, después de un autopase, dar unos vitales tres puntos para los vallecanos. Pero este tanto no valdría de nada si no es gracias a Cárdenas, que salvó a los suyos deteniendo el penalti a Kike García con empate en el marcador.

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El fallo de Pere Milla que costó caro al Espanyol

También con cero a cero en el marcador, y tan sólo unos minutos después del penalti fallado por el veterano portero, Pere Milla tuvo el primero de los suyos. En el 78, un córner colgado al segundo palo dejó sólo al futbolista del Espanyol para rematar justo en la línea de gol. Pero cuando lo tenía todo para marcar, el futbolista perico no acertó.

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Pere Milla remató fatal, casi sin tocar la pelota, y mandándola directamente fuera. Una ocasión que paró los corazones de los vallecanos y también de los futbolistas en el terreno de juego. Si no que se lo digan a Andrei Ratiu. El rumano, tras ver el fallo de su rival, quiso agradecer el error a su manera, dándole un casi beso mientras el jugador del Espanyol se encontraba en el césped de Vallecas. Una imagen curiosa y una manera distinta de agradecer 'la ayuda'.