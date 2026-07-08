eldesmarque.com Sevilla, 08 JUL 2026 - 12:50h.

Ambos jugadores comparten selección y siguen soñando en el Mundial

Rubén Vargas y Cucho Hernández, cara y cruz en los penaltis del Suiza-Colombia: notas y puntos

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Los torneos de selecciones, como en este caso el Mundial, suelen dejar imágenes que no pasan desapercibidas y que durante el curso es complicado que se repitan sea por lejanía o por rivalidad, como sucede con Rubén Vargas y Ricardo Rodríguez, que celebraban eufóricos el pase de Suiza... mientras que el Cucho, compañero del lateral hasta hace días, se derrumbaba tras su fallo.

Se trataba de un Colombia - Suiza pero, al menos en Sevilla, a miles y miles de kilómetros de allí, se vivía con cierta picardía por aquello de apoyar al Cucho Hernández, los béticos, y a Rubén Vargas, los sevillistas.

A pesar de no ser los únicos jugadores de Sevilla o Betis que jugaban, ya que Sow y Ricardo Rodríguez también aparecían en escena, los focos se centraban en ellos y el paso del tiempo lo explicó todo.

Con el encuentro finalizado llegaría la tanda de penaltis y, en la misma, el bético Cucho Hernández fallaría un penalti clave para su equipo mientras que Vargas, el sevillista, anotaría el decisivo para dar el pase a su país. Cruz y cara, cara y cruz.

Dicha situación provocó que mientras el Cucho Hernández caía derrotado, casi entre lágrimas, sobre el césped, su excompañero Ricardo Rodríguez se lanzase a buscar a su exrival Rubén Vargas, el hombre que le había dado el pase a Suiza.

Una imagen que no es más que una anécdota, algo de lo más lógico, pero que igualmente llamó la atención de seguidores sevillistas y béticos, que sabían que, en condiciones normales, ambos jugadores no celebrarían éxitos juntos sobre el césped.