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El abrazo de Ruben Vargas y Ricardo Rodríguez tras el fallo del Cucho y el pase de Suiza

Imágenes del abrazo entre ambos
Rubén Vargas y Ricardo Rodríguez, abrazándose. DAZN
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Los torneos de selecciones, como en este caso el Mundial, suelen dejar imágenes que no pasan desapercibidas y que durante el curso es complicado que se repitan sea por lejanía o por rivalidad, como sucede con Rubén Vargas y Ricardo Rodríguez, que celebraban eufóricos el pase de Suiza... mientras que el Cucho, compañero del lateral hasta hace días, se derrumbaba tras su fallo.

Se trataba de un Colombia - Suiza pero, al menos en Sevilla, a miles y miles de kilómetros de allí, se vivía con cierta picardía por aquello de apoyar al Cucho Hernández, los béticos, y a Rubén Vargas, los sevillistas.

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A pesar de no ser los únicos jugadores de Sevilla o Betis que jugaban, ya que Sow y Ricardo Rodríguez también aparecían en escena, los focos se centraban en ellos y el paso del tiempo lo explicó todo.

Con el encuentro finalizado llegaría la tanda de penaltis y, en la misma, el bético Cucho Hernández fallaría un penalti clave para su equipo mientras que Vargas, el sevillista, anotaría el decisivo para dar el pase a su país. Cruz y cara, cara y cruz.

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Momento en el que Kobel le para el panelti a Cucho Hernandez en el Mundial 2026
Momento en el que Kobel le para el panelti a Cucho Hernandez en el Mundial 2026. EFE

Dicha situación provocó que mientras el Cucho Hernández caía derrotado, casi entre lágrimas, sobre el césped, su excompañero Ricardo Rodríguez se lanzase a buscar a su exrival Rubén Vargas, el hombre que le había dado el pase a Suiza.

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Una imagen que no es más que una anécdota, algo de lo más lógico, pero que igualmente llamó la atención de seguidores sevillistas y béticos, que sabían que, en condiciones normales, ambos jugadores no celebrarían éxitos juntos sobre el césped.

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