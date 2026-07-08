Xokas destaca al Dépor de Champions como una de las víctimas de los mayores robos en la historia del fútbol

Juan Pérez 08 JUL 2026 - 11:03h.

Un duro recordatorio para España y deportivistas

La gesta del Deportivo que frena el récord del Bayern en Champions

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La intensidad con la que Xokas vive y comparte el Mundial 2026 tiene múltiples debates abiertos con su comunidad, uno de ellos los dilemas arbitrales en la historia no sólo de la competición sino del deporte. En esa atmósfera donde el Deportivo aparece como trasfondo del creador de contenido gallego, aparecen los robos más trascendentales para el streamer con un guiño directo a España y otro a una de las etapas del Súper Dépor en Europa.

El análisis del Xokas cruza el entretenimiento y las bromas fuera de tono como la de Argentina con algunos momentos históricos en el mundo del fútbol para el aficionado español... y el del Dépor. En una conversación con sus seguidores sobre los errores arbitrales, un destello le hace recordar cuáles son las mayores meteduras de pata, y su mente viaja instantáneamente a tres perjudicados: el Chelsea, el Deportivo en Champions League y España en el Mundial de Corea.

La eliminación del Chelsea ante el Barça de Pep Guardiola en 2009 es el mayor robo en la historia del fútbol por aquellas semifinales de Champions League que acabaron con el 'Iniestazo'. Al menos así lo piensa Xokas analizando que años después el colegiado Tom Henning Ovrebo confesó que fue uno de los peores días de su vida, lo que deja en el recuerdo varias acciones dudosas de posibles penaltis al Chelsea que no se pitaron. Malouda, Anelka o Drogba sufrieron entradas muy dudosas dentro del área, así como aparecieron varias manos de Piqué y Eto'o en sendas jugadas que podrían abrir el debate

Xokas también coloca la victoria del Oporto, curiosamente de Mourinho, como un robo histórico: "ese es apoteósico porque ese Depor iba a ser campeón de Champions. Lo echaron de la Champions, ese Dépor era imparable", algo que el propio Augusto César Lendoiro ha repetido en múltiples ocasiones en los últimos 15 años por la sonada expulsión de Andrade.

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El tercer caso es la eliminación de España ante Corea en el mundial donde aquel afamado centro de Joaquín acabó en gol anulado a pesar de que la pelota nunca cruzó la línea. Una de tantas polémicas de un equipo que según Xokas "iba a dejar a España como campeona del mundo 100%, le echaron porque era allí en Corea y dejaron a los coreanos".

Lo más curioso es que el gallego saca de la ecuación la mano de Dios de Maradona "porque es magia y es Argentina", una afirmación curiosa a sabiendas de las críticas constantes a la selección y a sus aficionados en las últimas semanas.