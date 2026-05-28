Pablo Sánchez 28 MAY 2026 - 18:42h.

Fernando Soriano responde al fichaje de Gijselhart y confirma el futuro de Bil Nsongo: "Sí que se ha visto"

Luces y sombras durante la temporada

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El Deportivo de La Coruña comienza a mover varias fichas a la vez de cara a la próxima temporada. Queda una jornada de LALIGA HYPERMOTION para echar el telón, aunque desde la dirección deportiva ya se han sentado las bases de la campaña venidera. Fernando Soriano ya desveló la hoja de ruta a seguir durante el mercado tanto en llegadas como en salidas. Uno de los que se marchará con total seguridad será Stoichkov.

Según informa El Ideal de Granada, Stoichkov volverá a Los Cármenes tras el 30 de junio después de que el Dépor decidiera no ejecutar la opción de compra que tenía el sanroqueño en su contrato. Algunos llegaron a pensar que contarían con él para el proyecto en LALIGA EA SPORTS, aunque la decisión del club ha ido por otro lado.

Stoichkov llegó cedido al Dépor amparado por Antonio Hidalgo, con quien había compartido vestuario en el Sabadell. Eso no le hizo ganar puntos para tener minutos. Se lo tuvo que ganar con trabajo y también ha compaginado su protagonimo con la suplencia. Pese a todo, el conjunto herculino ha decidido desligarse de esta posibilidad. Ahora será el Granada el que tenga que mover ficha y decidir qué hacer con un futbolista que aún tiene un año de contrato por delante. El mercado hablará con todas las posibilidades sobre la mesa.

De menos a más

Stoichkov tardó en irrumpir en el Dépor. Le costó tomar el protagonismo sobre el verde, pero con el paso de las jornadas fue ganando en confianza. Eso se tradujo en algún gol importante, como el que marcó en Cádiz para ganar en la recta final. Por el camino ha dejado jugadas de muy bella factura y una gran conexión con sus compañeros. Está por ver si su destino sigue en Granad o si debe buscar nuevo hogar.