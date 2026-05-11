Pellegrini se pronuncia sobre el futuro de Amrabat: "Se va a conversar"

Álvaro Borrego 11 MAY 2026 - 12:54h.

El entrenador pone en valor el rendimiento del marroquí, valora las opciones Champions y responde a las críticas al equipo

Eder Sarabia responde a la carta del Sevilla y al Betis con un recado: "Sorprende que quieran que gane"

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Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo de este martes contra el Elche (20.00 horas), en la que el Real Betis buscará dar un paso de gigante para amarrar su participación en la próxima edición de la Champions League, que podría ser incluso matemática si los verdiblancos logran los tres puntos y el Celta de Vigo no le gana al Levante. Sea como fuere, el entrenador chileno no piensa en lo que hagan los rivales y sí en sus futbolistas, dado que siguen dependiendo de sí mismos para obtener el tan ansiado regreso a la Liga de Campeones 21 años después. Una cita que volverá a estar condicionada por las bajas, con hasta cuatro ausencias (y varias dudas) confirmadas. Habló del estado de Isco Alarcón, de la ilusión del equipo y del futuro de Amrabat, entre otras cosas.

En ElDesmarque hacemos repaso a las declaraciones más destacadas del entrenador.

Cómo ve al Elche: "Todos los partidos son difíciles. Hay que hacer un buen partido si uno quiere ganar. Los equipos que están metidos abajo son mucho más difíciles porque se juegan la vida. Tienen buenos jugadores y debemos hacer un partido muy completos".

Pellegrini defiende la planificación: "Tanto las críticas al equipo como la planificación van de la mano de los logros. Entiendo que la planificación sea una crítica si el equipo fuese décimo, si llega a cuartos de la Europa League por primera vez en su historia, podemos entrar en la Champions o entramos en Europa tres jornadas antes, habría que revisar mejor las críticas que la planificación".

El futuro de Amrabat: "Nos sentaremos a conversar primero dónde terminamos y después cuáles son los cambios de plantel que se producen siempre. Es un tema que se va a conversar a futuro, pero sin lugar a dudas Sofyan (Amrabat) nos ha aportado muchísimo en una posición que teníamos bastante sin un experto exactamente, sí lo podían hacer Altimira o Marc Roca, pero para mí sí es una función muy importante".

Natan estará disponible: "Está en observación. Seguramente va a estar en la lista de citados, ya veremos entre hoy y mañana".

La respuesta a las críticas: "Lo más importante es ser conscientes de lo que uno ha logrado y luego hay momentos mejores o peores, pero lo importante es el resumen final de una situación que hace seis años atrás no se imaginaba nadie. Que ahora no sea aceptable da todavía mayor mérito al crecimiento del club porque busca seguir mejorando. Luego sacaría yo la cuenta de los partidos que íbamos 2-0 perdiendo y hemos terminado remontando. Uno por supuesto que tiene responsabilidad, pero no me siento responsable ni cuando remontamos ni cuando el equipo va ganando 2-0 y le empatan o pierde. Son cosas que hay que analizar, la mayor o menor culpa lo hago internamente".

Cómo está Isco Alarcón: "Va evolucionando tal como esperaba el cuerpo médico. Las actuaciones de él van de la mano de las del equipo. Va por el camino correcto, es un jugador que jugando diez o quince minutos nos va a aportar siempre".

La suplencia de Lo Celso: "No solamente no jugó él. Uno cuando hace el once inicial considera muchos aspectos. Teníamos a él, al Cucho Hernández, Amrabat, Aitor y alguno más apercibido, que también es importante. No es lo mismo recuperar de sábado a martes que de sábado a sábado. Ahora veremos cuál es el mejor once".