Javi López vuelve a Anoeta: sin cláusula del miedo y titular para Guillermo Almada

Celia Pérez 18 FEB 2026 - 13:53h.

El lateral se encuentra cedido en el cuadro carbayón hasta final de temporada

El Oviedo asume el error de mercado que explica su situación: "No hacía falta"

Javi López vuelve a verse las caras con la Real Sociedad este sábado. El Real Oviedo, conjunto en el que está cedido, viaja hasta Anoeta para medirse al cuadro de Pellegrino Matarazzo en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de LALIGA EA Sports y en la que estará disponible para Guillermo Almada. El lateral izquierdo lo hace sin cláusula del miedo y titular en los tres últimos encuentro del técnico uruguayo.

Tal y como cuenta el Diario Vasco, en la cesión de Javi López al Real Oviedo no incluye cláusula de ningún tipo que le impida estar disponible para Almada, algo que ya pasó con Jon Pacheco, cedido al Deportivo Alavés. Todo apunta que podría salir de inicio tras tres partidos consecutivos haciéndolo con el técnico uruguayo. Y es que a lo largo de toda la temporada, con hasta tres entrenadores en el banquillo, no ha sido hasta ahora cuando ha encontrado cierta continuidad.

Todo ello unido a la 'lucha' que tiene junto a Rahim para hacerse dueño del lateral izquierdo le ha llevado a participar tan solo el doce partidos, once de LALIGA y uno de Copa del Rey. La lesión del lateral nigeriano le ha abierto la puerta de la titularidad y pese a que ya estaba recuperado para el partido frente al Athletic, Almada decidió seguir apostando por Javi López.

Ahora, con los dos ya plenamente disponibles habrá que ver cuál es la decisión del técnico carbayón para la cita tan importante que afronta el equipo este sábado. El triunfo se hace clave para un cuadro que ocupa la última posición en la tabla y que necesita puntuar si no quiere alejarse demasiado de la lucha por la salvación.

El Real Oviedo volverá este sábado a San Sebastián tras más de 12 años sin visitar en partido oficial a la Real Sociedad, en el partido la vuelta de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey; en Liga, los azules no visitan al conjunto donostiarra desde la temporada 2000/2001