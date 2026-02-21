Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Uno por uno de Osasuna ante el Real Madrid: cuatro notables y dos suspensos en El Sadar

El once titular de Osasuna ante el Real Madrid
El once titular de Osasuna ante el Real Madrid. @Osasuna
El Sadar pasó del nudo en la garganta a la explosión total en cuestión de segundos. Osasuna se había adelantado con Budimir, el Madrid respondió con el empate de Vinicius y cuando todo parecía morir en el 1-1, llegó el caos del descuento: primero el golazo anulado a Raúl García que heló el estadio…, ese pase atrás suicida que Raúl convirtió en oro, recortando a Asencio y fusilando a Courtois para el 2-1 definitivo.

Las notas de Osasuna ante el Real Madrid

Sergio Herrera (8,5): El sostén del equipo. Paradón a Tchouaméni antes del descanso, seguridad en cada balón aéreo y liderazgo en el área. Cuando el Madrid encontró algún resquicio, apareció él. Partido grande.

Valentin Rosier (5): Vivió al límite todo el encuentro. Sujetó a Vinicius con oficio, pero recurrió demasiado al agarrón y sufrió en varios duelos. Competitivo, sí, pero superado en fases claras del partido.

Alejandro Catena (8): Salvó un gol cantado de Alaba con una acción de central de élite. Contundente, concentrado y siempre bien colocado. De los mejores del encuentro.

Jorge Herrando (7): Atento en coberturas y firme al corte. Supo anticiparse a Mbappé en varias acciones y no perdió la calma. Partido muy serio.

Javi Galán (6): Cumplió atrás, bloqueó un disparo peligroso de Vinicius y no se complicó con balón. Sin alardes, pero correcto en su labor defensiva.

Lucas Torró (5): Mucho trabajo defensivo, pero demasiado impreciso con balón. En salida sufrió y apenas dio claridad en transición. Aprobado justo por sacrificio.

Jon Moncayola (4,5): Excesivamente acelerado. Vio amarilla por un agarrón innecesario y perdió varios balones en salida. Intensidad sin control. Suspenso leve.

Víctor Muñoz (5,5): Vertical y con intención, pero falló en la toma de decisiones en el último tercio. Tuvo una ocasión clara y no la resolvió. Partido irregular.

Aimar Oroz (4,5): Condicionado por la amarilla y sin apenas influencia ofensiva. No logró conectar líneas ni generar peligro. Sustituido sin dejar huella. Suspenso.

Rubén García (6): Actuó con inteligencia, generó peligro a balón parado y trabajó sin balón. No brilló, pero aportó criterio en los momentos clave.

Ante Budimir (8): Provocó el penalti, marcó con sangre fría y rozó el gol con un cabezazo al palo. Fijó centrales y fue la referencia ofensiva absoluta. Decisivo.

El Osasuna celebra el gol de Budimir
El Osasuna celebra el gol de Budimir. LALIGA EA SPORTS

Los suplentes de Alessio Lisci

Iker Muñoz (5,5): Entró para reforzar el centro del campo y cumplió en tareas defensivas. Sin protagonismo ofensivo.

Abel Bretones (6): Aportó frescura y cerró bien su banda en el tramo final. Aplicado y concentrado.

Raúl García (7): Minutos finales para pelear y desgastar. Revolución total, que por un golazo le dio los tres puntos al equipo de Alessio Lisci.

