Andrea Esteban 21 FEB 2026 - 20:27h.

Victoria agónica en El Sadar

El Sadar pasó del nudo en la garganta a la explosión total en cuestión de segundos. Osasuna se había adelantado con Budimir, el Madrid respondió con el empate de Vinicius y cuando todo parecía morir en el 1-1, llegó el caos del descuento: primero el golazo anulado a Raúl García que heló el estadio…, ese pase atrás suicida que Raúl convirtió en oro, recortando a Asencio y fusilando a Courtois para el 2-1 definitivo.

Las notas de Osasuna ante el Real Madrid

Sergio Herrera (8,5): El sostén del equipo. Paradón a Tchouaméni antes del descanso, seguridad en cada balón aéreo y liderazgo en el área. Cuando el Madrid encontró algún resquicio, apareció él. Partido grande.

Valentin Rosier (5): Vivió al límite todo el encuentro. Sujetó a Vinicius con oficio, pero recurrió demasiado al agarrón y sufrió en varios duelos. Competitivo, sí, pero superado en fases claras del partido.

Alejandro Catena (8): Salvó un gol cantado de Alaba con una acción de central de élite. Contundente, concentrado y siempre bien colocado. De los mejores del encuentro.

Jorge Herrando (7): Atento en coberturas y firme al corte. Supo anticiparse a Mbappé en varias acciones y no perdió la calma. Partido muy serio.

Javi Galán (6): Cumplió atrás, bloqueó un disparo peligroso de Vinicius y no se complicó con balón. Sin alardes, pero correcto en su labor defensiva.

Lucas Torró (5): Mucho trabajo defensivo, pero demasiado impreciso con balón. En salida sufrió y apenas dio claridad en transición. Aprobado justo por sacrificio.

Jon Moncayola (4,5): Excesivamente acelerado. Vio amarilla por un agarrón innecesario y perdió varios balones en salida. Intensidad sin control. Suspenso leve.

Víctor Muñoz (5,5): Vertical y con intención, pero falló en la toma de decisiones en el último tercio. Tuvo una ocasión clara y no la resolvió. Partido irregular.

Aimar Oroz (4,5): Condicionado por la amarilla y sin apenas influencia ofensiva. No logró conectar líneas ni generar peligro. Sustituido sin dejar huella. Suspenso.

Rubén García (6): Actuó con inteligencia, generó peligro a balón parado y trabajó sin balón. No brilló, pero aportó criterio en los momentos clave.

Ante Budimir (8): Provocó el penalti, marcó con sangre fría y rozó el gol con un cabezazo al palo. Fijó centrales y fue la referencia ofensiva absoluta. Decisivo.

Los suplentes de Alessio Lisci

Iker Muñoz (5,5): Entró para reforzar el centro del campo y cumplió en tareas defensivas. Sin protagonismo ofensivo.

Abel Bretones (6): Aportó frescura y cerró bien su banda en el tramo final. Aplicado y concentrado.

Raúl García (7): Minutos finales para pelear y desgastar. Revolución total, que por un golazo le dio los tres puntos al equipo de Alessio Lisci.