Alineaciones confirmadas en el Metropolitano. En un duelo de rachas negativas, el Atlético de Madrid recibe al RCD Espanyol en el partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Los colchoneros llegan tras sumar sólo 1 punto en sus tres últimas jornadas del campeonato doméstico, pero es que el cuadro de Manolo González lleva siete jornadas seguidas sin ganar, concretamente desde finales del mes de diciembre.

Once del Atlético de Madrid: bajas y novedades

Condicionado por las bajas de Pablo Barrios y Nico González, lesionados, y de Rodrigo Mendoza, que no puede jugar por acumulación de tarjetas, Diego Pablo Simeone apuesta por un once con muchas menos rotaciones de las que sacó hace una semana en Butarque.

La principal novedad es que descansa Julián Álvarez. El Cholo apuesta por un tridente ofensivo formado por Sorloth, Griezmann y Lookman, previsiblemente con este último partiendo desde la banda izquierda. En el doble pivote, donde estaba la gran duda ante el cúmulo de bajas, decide dar descanso a Koke y apuesta por Baena y Cardoso, mientras que la línea defensiva es prácticamente la de gala.

El once del Atlético de Madrid está formado por Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Johnny Cardoso, Baena, Lookman; Griezmann y Sorloth.

En el banquillo rojiblanco esperarán su turno Musso, De Luis, Giménez, Lenglet, Nahuel Molina, Le Normand, Koke, Obed Vargas, Almada y Julián Álvarez.

Once del Espanyol: bajas y novedades

Manolo González, por su parte, sólo tiene la baja de Javi Puado, quien se rompió el cruzado y no volverá a jugar nen lo que resta de temporada. Había muchas dudas respecto al once inicial y, finalmente, el técnico apuesta por una línea defensiva formada por cinco hombres como Kike García como única referencia ofensiva.

El once del Espanyol está formado por Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Calero, Cabrera, Romero; Dolan, Urko, Lozano, Jofre; y Kike García.

En el banquillo perico estarán Fortuño, Pol Tristán, Rubén, Edu Expósito, Roberto, Pere Milla, Salinas, Terrats, Miguel Rubio, Ngonge, Pickel y Roca.