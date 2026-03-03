El gesto de Pablo Fornals con la grada tras acabar el derbi

Álvaro Borrego 03 MAR 2026 - 13:17h.

El futbolista animó a sus compañeros a aplaudir y disculparse con la grada

Pellegrini cambia el chip

El empate del derbi dejó con sabor agridulce a los béticos. Fruto de esa impotencia y frustración incluso se llegaron a producir algunos enganchones entre aficionados y jugadores, con Antony como principal protagonista. Una imagen que demuestra las expectativas que tenía la hinchada, sabedora de la oportunidad perdida contra su eterno rival. El Real Betis malgastó una ventaja de oro contra el Sevilla FC, que a base de corazón y sobre todo juego, terminó equilibrando las fuerzas... e incluso pudo llegar a hacer más daño si Akor Adams no falla el mano a mano con Álvaro Valles. El enfado se trasladó al césped, con los futbolistas contrariados por el resultado.

En un alarde de compromiso, fue ahí cuando Pablo Fornals, justo cuando más arreciaban los reproches de los aficionados, invitó a sus compañeros a acudir a la zona del Gol Sur para mostrar sus disculpas y también su agradecimiento por el apoyo brindado durante el partido. El centrocampista llamó a los jugadores del Real Betis para acercarse a ese sector donde se ubica la grada de animación, donde los jugadores soportaron ese pequeño chaparrón de los béticos, descontentos por la enésima oportunidad perdida de hacerle daño de verdad a su eterno rival.

En cuanto a números, el rendimiento de Pablo Fornals sigue lejos de lo ofrecido en la primera mitad de temporada, cuando se consagró, de largo, como el jugador más en forma de la plantilla. Ante el Sevilla FC terminó fundido, pagando caro la acumulación de minutos, y no tuvo la claridad de ideas de otros días. Sin opciones de cara a portería contraria, y con un Betis incapaz de ser dominador, solo ganó un 33% de los duelos y perdió la posesión hasta en catorce ocasiones.

Lo efímero de los Betis-Sevilla es que duran hasta el siguiente, por eso las disculpas de los jugadores verdiblancos de mayor peso específico sabedores de la importancia de este tipo de partidos para la afición y para la particular liga particular entre las dos aficiones.

"Sabemos la importancia del derbi y nos sabe muy mal por eso", sintetizó la amargura Aitor Ruibal, quien abundó en el estado de ánimo del vestuario con un "lo hemos tirado al garete" después de creer que lo tenían hecho con el 2-0: "y fue un error", apuntó.

Cucho Hernández también pidió disculpas como también hizo Marc Roca, aunque el punta cafetero dijo que "mañana saldrá el sol" y que corregirán el exceso de relajación después del descanso, como también apuntó Manuel Pellegrini, "amargado por el resultado".

"La amargura la tenemos todos exactamente igual. Debemos superarla lo antes posible y seguir el camino", resumió el entrenador de Santiago ante un nuevo punto de inflexión de su sexta temporada en el banquillo verdiblanco.

Tras la derrota copera ante el Atlético de Madrid (0-5), el Betis se rehízo con sendas victorias ligueras a domicilio en el Metropolitano (0-1) y en Son Moix (1-2), matizadas con un decepcionante empate ante el Rayo en La Cartuja (1-1); y ahora tiene por delante para hacerlo la eliminatoria europea ante el Panathinaikos griego, una salida a Getafe y vuelta a casa con el Celta.