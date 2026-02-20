El once ideal de Julián Álvarez en donde no aparece ni un jugador del Atleti

Saray Calzada 20 FEB 2026 - 11:37h.

Julián Álvarez ha sorprendido con lo que ha dicho de un jugador del FC Barcelona

Roberto Gómez asegura que el Atleti está enfadado con el entorno de Julián Álvarez: “Le está moviendo bastante”

Julián Álvarez ha estado con el youtuber Davo Xeneize. Le ha propuesto confeccionar su once ideal, pero de una forma original con una ruleta. En ella aparecían banderas de diferentes países. En función de lo que tocara tenían que decir cada uno un jugador de ese país hasta llegar a los 11 futbolistas en sus respectivas posiciones. Había también los logos de la UEFA y la CONMEBOL para elegir a un jugador que fuera europeo o sudamericano, pero que no fuera del país que estaba representado en el resto de banderas. Esto sucedió hace un par de semanas cuando ya se hablaba de su futuro en el Atlético de Madrid.

Otra de las herramientas que presentaba esta ruleta es que había un símbolo de cambio. Si a alguno le tocaba podía tener la opción de cambiar a un jugador que él tuviera por el otro de su oponente. Con las reglas puestas encima de la mesa, los dos comenzaron a tirar por turnos y quedó de la siguiente manera confeccionado el once de Julián Álvarez.

El equipo del delantero del Atlético de Madrid: Emiliano Martínez; Dumfries, Virgil van Djik, Gabriel Magalhaes, Nuno Mendes; Casemiro; Jude Bellingham, Pedri; Luiz Díaz, Leandro Martínez y Leo Messi. Ni rastro de jugadores del Atleti en ninguna de las líneas.

El equipo de Davo Xeneize: Thibaut Courtois; Daniel Muñoz, Saliba, Pacho, Pervis Estupiñán; Caicedo, Frenkie de Jong, Kobbie Mainoo; Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane.

Julián Álvarez y su elogio a Pedri

Además de los nombres que cada uno puso encima de la mesa, hubo comentarios a destacar. Cuando Julián eligió a Pedri le dedicó unas palabras de admiración. "Para mí Pedri es uno de los mejores jugadores del mundo”. Esto lo dice al mismo tiempo que no para de hablarse del interés del FC Barcelona por el delantero argentino.

Se ha hablado en numerosas ocasiones de ello y públicamente algunos representantes del Barça no han escondido que sería un jugador ideal para el equipo. Parece que Julián Álvarez será uno de los nombres de los que más se hable en el próximo mercado de verano.