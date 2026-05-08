Alberto Bravo 08 MAY 2026 - 15:46h.

Destacó que "jugamos contra uno de los equipos más potentes del mundo"

Convocatoria del Celta ante el Atlético: regresa Marcos Alonso

Compartir







VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, se niega a duda de la profesionalidad del Atlético de Madrid de cara al partido de Liga de este sábado en el Metropolitano. Los colchoneros, tras caer eliminados en las semifinales de la Champions League, no tienen más objetivos de aquí a final de curso. Se espera que el Cholo Simeone rote bastantes piezas, aún así con la segunda unidad vencieron hace una jornada en Mestalla al Valencia. De ahí que el porriñés, con su equipo inmerso en la lucha por clasificarse para Europa aseguró que su rival no va a estar de vacaciones.

No cree que el Atlético de Madrid esté viviendo un momento delicado: "yo lo querría para mí. Han jugado semifinales de Champions, habiendo hecho unas semifinales muy buenas en las que probablemente hayan sido merecedores de haber llegado a la final. Han jugado una final de la Copa del Rey en la que han perdido a penaltis, y creo que también fueron superiores y jugando tres competiciones con tanta intensidad, aun así garantizando una plaza Champions, otro año más en Liga, y a cinco puntos de Villarreal, que, por ejemplo, sí que ha tenido prácticamente solo una competición en la temporada".

PUEDE INTERESARTE El Celta se asegura a los nuevos Iago Aspas, Brais Méndez o Gabri Veiga

Destacó el preparador celeste que "jugamos contra uno de los equipos más potentes de nuestra Liga y del mundo, y más allá de lo que puedan hacer, si plantean más o menos rotaciones, creo que ya se ha visto que son capaces de competir. Es un equipo que, encima, el Cholo le da recursos en variabilidad de alturas defensivas, de maneras de atacar, de dibujos e incertidumbre; pues también les hace más peligrosos de cara al partido". Por ello insistió en darle "mucho mérito" a la temporada de los de Simeone.

"Ojalá estén de vacaciones, pero realmente no lo creo. Creo que toda la gente que va a salir tiene motivos por los que dar su mejor nivel y, encima, están jugando también el tercer y cuarto puesto, que es dinero. Por lo que ahora mismo entiendo que competirán estos cuatro partidos y, en su campo, creo que encima tiene mayores", siguió desgranando Claudio Giráldez en rueda de prensa.

Sobre el ruido generado en las últimas semanas en las que se ha llegado a acusar a equipos sin objetivos claros de adulterar la competición al prescindir de algunos de sus mejores hombres Claudio Giráldez fue contundente: "No estoy de acuerdo. Creo que cada uno en su equipo puede hacer lo que considere, siempre que, evidentemente, le vaya a ganar los partidos, que entiendo que es lo que hacemos todos los entrenadores y todos los jugadores en esta competición".

"Dando por sentado eso, creo que cada entrenador y cada club puede decidir quién sale a jugar o cómo plantear un partido de manera libre", explicó Claudio Giráldez que espera plantarle clara al Atlético de Madrid. "Tenemos que intentar ser protagonistas con la pelota, que lo hemos conseguido muchas veces contra ellos. Cuando no lo hemos conseguido, hemos sufrido mucho más", apuntó.

El técnico porriñés aún no ha logrado vencer al Atlético de Madrid desde que se hizo cargo del primer equipo celeste: "Creo que hemos competido muy bien. Dos de ellos están marcados por una inferioridad, pero en lo que jugamos en igualdad numérica incluso estuvimos mejor. Destacaría que hemos sido capaces de salir muy bien de presiones de ellos para poder tenerles mucho tiempo cerca de su portería y que cuando defendimos en bloque bajo lo hicimos bien".