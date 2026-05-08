Alberto Bravo 08 MAY 2026 - 13:34h.

Claudio Giráldez solo recupera a Marcos Alonso, que cumplió un partido de sanción

El Big Data predice el final de la pelea por Europa

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VigoEl Celta de Vigo ha hecho oficial la convocatoria confeccionada por Claudio Giráldez con la que viajarán este viernes a Madrid. El Atlético, eliminado esta semana en las semifinales de la Champions League, espera a los vigueses con la temporada completamente finiquitada. Una oportunidad de oro para vencer en un estadio maldito para los intereses celestes. El cuerpo técnico ha citado a un total de 24 jugadores donde destaca el regreso de Marcos Alonso.

El veterano defensa madrileño es la única novedad de la lista presentada por Claudio Giráldez. Tras cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas regresa a la convocatoria para enfrentarse a un equipo al que tiene un especial cariño ya que su padre jugó cinco temporadas en el vetusto Vicente Calderón.

Claudio Giráldez sigue contando con las bajas de Carl Starfelt, Miguel Román y Matías Vecino. El central sueco mantiene un tratamiento conservador tras detectarse una hernia discal. En caso de no observar una evolución positiva se plantearía una intervención quirúrgica. El centrocampista gondomareño sigue recuperándose de una fractura en el pie izquierdo que le hará perderse el resto del curso.

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Se esperaba que Matías Vecino tuviese opciones de llegar a este partido tras sufrir una rotura fibrilar de grado bajo en el aductor de la pierna derecha. El centrocampista uruguayo sigue entrenándose de manera individual por lo que es duda para el partido del próximo martes en Balaídos ante el Levante UD.

La otra ausencia del equipo es Javi Rueda, que deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas. En los próximos duelos Claudio Giráldez podría perder a Yoel Lago, Iago Aspas, Óscar Mingueza o Ferran Jutglà, todos ellos apercibidos.

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Andrés Antañón sigue en dinámica de primer equipo ante las bajas existentes en mediocampo. Claudio Giráldez ha decidido que Franco Cervi sea el único jugador que se quedan en Vigo por decisión técnica.

Lista de convocados

Portería: Andrei Radu, Iván Villar, Mar Vidal.

Defensa: Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Óscar Mingueza, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Manu Fernández, Joseph Aidoo, Mihailo Ristic, Marcos Alonso.

Mediocampo: Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Fer López, Andrés Antañón.

Delantera: Iago Aspas, Pablo Durán, Hugo González, Ferrán Jutglá, Borja Iglesias, Hugo Álvarez, Jones El-Abdellaoui.