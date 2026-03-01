Diego Páez de Roque Madrid, 01 MAR 2026 - 12:51h.

Objetivos diferentes para dos equipos en una misma dinámica

Eder Sarabia reflexiona sobre las protestas a los árbitros con recuerdo para Almeyda o Valverde: "Pedimos un poco de empatía"

Compartir







El estadio Martínez Valero albergará el duelo entre dos equipos que llevan una trayectoria similar en LALIGA EA SPORTS. Tanto los de Eder Sarabia como lo de Manolo González comenzaron el año consiguiendo muchos puntos e incluso soñando con Europa.

Sin embargo, desde hace meses atraviesan una dinámica muy negativa. El Espanyol, que había llegado a estar consolidado en el quinto puesto, empieza a estar cada vez más descolgado de los puestos europeos mientras que el Elche está en el precipicio de los puestos de descenso.

PUEDE INTERESARTE El playoff de la Champions sonríe a LALIGA por la plaza extra: así va la clasificación

Alineación confirmada del Elche

Para el encuentro liguero, Eder Sarabia contará con Dituro en portería y una defensa de 3 centrales formada por Petrot, Pedro Bigas y Affengruber. En las bandas acompañarán Tete Morente y Germán Valera, quienes actuarán como carrileros.

Como es habitual, Marc Aguado ejercerá como el pivote en el centro del campo, acompañado por Aleix Febas y Cepeda como volantes. Para los goles, Eder Sarbia ha confiado en André Silva y Rafa Mir.

De esta forma, el once del Elche está compuesto por Dituro, Tete Morente, Petrot, Affengruber, Bigas, Germán Valera; Marc Aguado, Aleix Febas, Cepeda; André Silva y Rafa Mir.

Alineación confirmada del Espanyol

Por su parte, Manolo González intentará llevarse los tres puntos del Martínez Valero con Dmitrovic en portería y una defensa formada por Carlos Romero y El Hilali en los laterales y Cabrera y Riedel como zagueros.

Urko González y Pol Lozano formarán el doble pivote en el centro del campo del Espanyol, mientras que Edu Expósito tendrá más libertad de movimientos. Dolan y Pere Milla ejercerán por las bandas mientras que Kike García será el '9' referencia del equipo y Roberto Fernández espera su oportunidad desde el banquillo.

Así, el Espanyol intentará asaltar el Martínez Valero con Dmitrovic, El Hilali, Cabrera, Riedel, Carlos Romero; Urko González, Pol Lozano, Edu Expósito; Dolan, Pere Milla y Kike García.