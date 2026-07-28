Juan Pérez 28 JUL 2026 - 09:46h.

El guardameta del Arsenal confesó ser fan del creador de contenido

Ibai Llanos alucina con el apoyo de Cristiano Ronaldo a La Velada del año: "No quiero hacer nada más en mi vida"

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El entorno de La Velada del año 6 de Ibai Llanos es una lluvia de famosos entre palcos VIP donde muchos de los creadores como es el caso de Auronplay encuentran a seguidores que han estado ahí toda la vida. Ese es el perfil de uno de los campeones del mundo con España, porque David Raya se presentó al streamer como un fan que ha seguido toda su carrera.

Las conexiones inverosímiles en eventos donde aparecen centenares de famosos en el mismo entorno deja a David Raya y Auronplay como una dupla que a priori nadie imaginaría en el mismo espacio. El jugador del Arsenal y portero de la Selección Española se acercó al palco de Auronplay durante La Velada del año 6 en Sevilla para saludar al jugador, y la revelación llegó cuando le afirmó al catalán que era un seguidor acérrimo.

El propio Auronplay lo ha explicado en su análisis del evento un día después: "David Raya es un crack, era super majo, era como un fan. Me dijo que había visto Karmaland, Tortillaland, Egoland... todo. Me dijo que me conocía mejor que a sus hijos. No me lo esperaba, pero es que no deja de ser gente joven. Es muy famosa y cobra millones, pero que ha visto las bromas telefónicas", confiesa. A tanto llegó la conversación que el guardameta lo invitó a Londres para ver un partido del Arsenal en cualquier momento, un plus de ilusión para el streamer:

No fue el único jugador de La Roja que conoció esa noche, porque en la fiesta posterior Auronplay se pasó por el privado de Gavi para saludar al jugador del Barça, club del que es gran seguidor el de Badalona: "También conocí a Gavi. Soy muy del Barça, y por la noche salimos un rato y me dijeron que al lado había una mesa con cortinas porque estaba Gavi. Me colé en su reservado, y es muy majo. Yo no suelo pedir fotos a nadie, pero yo te quiero. Nos hicimos una foto, majísimo", aclaró.

En la misma Velada el propio Auronplay retó a Juan Guarnizo a un combate como lleva haciendo un par de años, pero también recibió una propuesta de Willyrex para pelear en La Velada del año 7. El streamer no dudó en ningún momento, y en el análisis posterior dejó entrever que está dispuesto a hacerlo, pero que va a pedirle una cantidad desorbitada a Ibai Llanos porque sabe que paga muy bien, y piensa comprarse una mansión con ese dinero. Una ¿broma? que puede tener respuesta de cara al próximo verano.