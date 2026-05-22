Fran Fuentes 22 MAY 2026 - 08:50h.

El jugador del Atlético de Madrid lo tiene claro si un entrenador así entrenase al Atlético: "Yo marcho"

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Marcos Llorente se ha convertido en una figura que acapara mucha atención mediática debido a sus hábitos de salud. El jugador del Atlético de Madrid, que cuenta en un libro su filosofía de vida, ha sido objeto de polémicas por su uso de la luz roja para mejorar la calidad de su sueño o sus polémicas opiniones sobre el uso de protector solar. Más allá de eso, el jugador ha concedido una entrevista en la que ha repasado muchos temas diferentes, desde la posible salida de Julián Álvarez rumbo al FC Barcelona hasta el extremo cuidado del peso de técnicos como Marcelino García Toral o José Bordalás.

En este sentido, Marcos Llorente ha dejado muy claro en El Partidazo de COPE que no concuerda para nada con ese tipo de control: "Eso para mí es una aberración. De hecho, yo no sé si podría estar con un entrenador así", explica. De hecho, lo tiene clarísimo si, por ejemplo, Marcelino entrena al Atlético de Madrid: "Yo marcho", comenta, entre risas.

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De este modo, Marcos Llorente explica que el peso es una cuestión muy variable: "Pues que la gente sube 300 gramos. A mí me pasa, que subes 500 gramos. Y no pasa nada. A veces bebes más agua, estás más hidratado, o has tenido un cumpleaños el día anterior y pesas más durante 2-3 días, o vienes de vacaciones y pesas un kilo más", razona.

Es por eso que el jugador del Atlético de Madrid cree que no se puede ser un siervo de la báscula: "Pero no puedes estar todos los días con el peso. Eso es una esclavitud. Y, aparte, que ya no hace falta. Nosotros ya casi no nos pesamos. Es que me parece lo más coherente del mundo", explica. Y eso no significa que los jugadores puedan pesar lo que quieran: "Es que ya somos mayorcitos. Y el que no se cuide, pues fuera", sentencia.