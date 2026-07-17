María Trigo 17 JUL 2026 - 12:24h.

Todo el fútbol italiano está de luto: tenía sólo 30 años

Infantino se ríe de Italia y de su presencia en un Mundial de 64 equipos: "Podría ampliarlo a 228 para ver si se clasifican"

Compartir







Noticia muy triste la que sacude este viernes al fútbol italiano. Todos están de luto por la muerte de Valentina la hija del entrenador interino de la selección de Italia, Silvio Baldini, una noticia que provocó numerosas muestras de condolencia y pesar en la Serie A.

Su hija le cambió la vida

Valentina Baldini ha fallecido a los 30 años y padecía, desde su nacimiento, una grave forma de tetraplejia espástica, una enfermedad que marcó su vida y sobre la que el técnico había hablado en varias ocasiones para explicar cómo cambió su manera de entender el fútbol y la vida. Tanto él como su esposa mantenían una relación muy estrecha con su hija. De hecho, en su autobiografía, publicada en 2022, llegó a explicar detalles muy íntimos como que Valentina le enseñó "a amar sin esperar nada a cambio" y relató que él y su mujer dormían junto a ella desde pequeña por miedo a perderla durante la noche.

Esta triste noticia del fallecimiento se conoció mediante un comunicado del Perugia, club al que Baldini entrenó en el pasado, en el que trasladó sus condolencias al seleccionador, a su esposa, Paola, y al resto de la familia, al tiempo que expresó que todo el club se une al dolor de sus seres queridos.

El anuncio provocó una inmediata oleada de condolencias de clubes, jugadores y aficionados hacia Baldini, una de las figuras más respetadas del fútbol italiano debido a su trayectoria como entrenador de las categorías inferiores de la 'Azzurra'. El técnico dirige de forma interina la absoluta desde la dimisión en abril de Gennaro Gattuso, a la espera de que el nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, nombre uno nuevo tras la decepción sufrida con Gattuso por no ser capaz de clasificar a Italia para el Mundial 2026, que justo disputa este domingo la gran final y la juegan España y Argentina.

Todos los clubes de la Serie A no están dudando en mostrarle su cariño y darle el pésame ante esta triste noticia: