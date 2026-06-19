Mati Prats, muy crítico con los que han jugado con la salud del padre de Leo Messi

Alberto Cercós García 19 JUN 2026 - 15:25h.

Leo Messi, pese a marcar un hat-trick con Argentina ante Argelia, no atraviesa por su mejor momento

La familia Messi emite un comunicado sobre el estado de salud de su padre: "Evolucionando favorablemente"

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En plena disputa del Mundial, la familia de Lionel Messi se vio envuelta en una falsa información que generó una gran conmoción. Una presentadora argentina llegó a anunciar el supuesto fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista, quien atraviesa una enfermedad. Aunque poco después rectificó al reconocer que la noticia no estaba confirmada y pidió disculpas públicamente, el impacto sobre el entorno del capitán argentino ya estaba hecho. A raíz de este episodio, Mati Prats subraya la importancia de ejercer el periodismo con responsabilidad y de respetar la intimidad de las personas, recordando que, más allá de los éxitos deportivos de Messi, su vida personal no debe ser objeto de informaciones sin verificar.

"Mientras él trata de conquistar su segundo Mundial, su padre está luchando contra una enfermedad. Una presentadora argentina llegó a anunciar ayer el fallecimiento de Jorge Messi. Después dijo que no estaba confirmado y acabó pidiendo perdón, pero el daño a la familia ya estaba hecho. Comunicar exige responsabilidad. Pongan un buen periodista en su vida, alguien que conozca el oficio, porque todos celebramos los goles de Messi, pero su intimidad se respeta", dice el presentador en ElDesmarque Mediodía.