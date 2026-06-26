Fran Duarte Madrid, 26 JUN 2026 - 07:08h.

El partido, irrelevante en cuanto al resultado, sirvió para que Turquía recuperase el honor y caen eliminados pero con una victoria sobre el anfitrión del torneo

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La jornada final del grupo D ha sido más emocionante de lo que cabría esperar. El resultado del Turquía – Estados Unidos no era relevante ni si quiera antes de comenzar. Los estadounidenses llegaban a esta tercera jornada ya clasificados para los dieciseisavos de final, mientras que los turcos ya estaban condenados a la última posición eliminados del torneo definitivamente.

Pese a lo poco importante que era este partido, el inicio fue fulminante con Estados Unidos sorprendiendo muy pronto al abrir el marcador en el minuto 2’ gracias a un gol de Auston Trusty. La reacción otomana no tardó en llegar y Arda Güler puso las tablas en el minuto 9’. A partir de ahí, Turquía fue como un gigante dormido que acaba de despertar hasta que Yilmaz consiguió darle la vuelta al marcador en el minuto 31 para marcharse al descanso con ventaja de 2-1.

Los anfitriones respondieron al inicio de la segunda mitad con Sebastian Berhalter equilibrando el marcador en el minuto 48’ firmando el 2-2 para el equipo de Mauricio Pochettino. Pero cuando todo parecía que se iba a quedar con el reparto de puntos, llegó el éxtasis de Turquía en el descuento con el gol de Kaan Ayhan, que había entrado de suplente en el tramo final, y desató la locura anotando el definitivo 3-2 en el minuto 97’. Una victoria que solo sirve para el honor de una Turquía que despertó tarde en este Mundial.

Las notas de Turquía

Ugurcan Cakir (7)

Zeki Celik (7.5)

Ozan Kabak (7)

Abdulkerim Bardakci (6)

Eren Elmali (7.5)

Orkun Kokcu (5)

Salih Ozcan (7)

Oguz Aydin (7)

Arda Güler (8.5)

Kenan Yildiz (6)

Baris Alper Yilmaz (7.5)

Suplentes: Caglar Soyüncü (6), Irfan Kahveci (-), Mert Müldür (-), Kaan Ayhan (7.5), Can Uzun (6)

Las notas de Estados Unidos

Matt Turner (5)

Joe Scally (6)

Marc McKenzie (5)

Miles Robinson (6)

Auston Trusty (6)

Weston McKennie (7)

Giovanni Reyna (6)

Sebastian Berhalter (8.5)

Brenden Aaronson (6)

Ricardo Pepi (4)

Tim Weah (4)

Suplentes: Christian Pulisic (7), Sergiño Dest (5), Alex Freeman (6), Alejandro Zendejas (6), Malik Tillman (-)