Dumfries activa la banda en la goleada neerlandesa: las notas del Túnez-Países Bajos

Celia Pérez 26 JUN 2026 - 06:53h.

Los neerlandeses se impusieron por 1-3

Rüdiger, Neuer y varias estrellas de Alemania, señaladas en la remontada de Ecuador: notas y puntos

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La selección de Países Bajos se aseguró este jueves el primer lugar del Grupo F de la Copa del Mundo 2026 tras vencer por 1-3 a Túnez y se enfrentará a Marruecos en los dieciseisavos de final.

Con un empate y dos triunfos, los neerlandese sumaron siete puntos y quedaron por delante de Japón, que acumuló cinco y en la próxima ronda se medirá con Brasil. Mientras tanto, Suecia se quedó con cuatro unidades y también se clasificó. Túnez se despidió sin puntos.

Apenas se habían jugado tres minutos cuando Denzel Dumfries centró desde el sector derecho y Ellyes Skhiri desvió el balón hacia su propia portería. El segundo no tardó en llegar. Tijjani Reinders centró el balón al área mediante un libre directo, Virgil Van Dijk lo bajó y Brian Brobbey lo empujó al fondo de la red cuando apenas se jugaban siete minutos.

Tras haber comenzado el Mundial como suplente, el jugador del Sunderland marcó dos tantos en el segundo juego y uno más en este para convertirse en el goleador de su equipo.

En el comienzo del segundo tiempo y mientras los de Koeman seguían dominando, Túnez encontró el descuento a los 54 minutos con un espectacular cabezazo de Hazem Mastouri tras un saque de esquina de Hannibal Mejbri.

Fue solo un pequeño susto para Países Bajos, que a los 62 retomó los dos goles de ventaja con un certero cabezazo de del defensor Jan Van Hecke luego de un centro de Reijnders. Figura de su equipo, el centrocampista de Manchester City estuvo muy cerca de convertir el suyo pocos minutos después, pero el poste horizontal se lo impidió.

Notas Túnez

Aymen Dagneb [7]: a pesar de los goles, tuvo paradas de mérito como ante Gakpo y Rejinders.

Yan Valery [4]: partido bastante discreto, en el que apenas tuvo incidencia.

Montassar Talbi [4]: con bastantes dudas, no dio la sensación de seguridad que necesitaba la defensa.

Ellyes Skhiri [4]: envío al fondo de la red de su propia portería un centro de Damfries. Mal defendiendo en los goles.

Mohamed Amine [5]: un poco más serio que sus compañero, trató de dar algo de consistencia atrás.

Ali Abdi [5]: lo intentó con algún balón desde fuera del área que se marchó fuera. Incierto en defensa.

Ismael Gharbi [5]: tuvo la primera del partido, que mandó alta. Poco más.

Rani Khedira [4]: muy tapado, apenas generó juego con el balón y el equipo lo echó en falta.

Slimane [6]: trató de poner algún balón al área, aunque si demasiada incidencia. Tuvo un remate de cabeza que fue a las manos del portero. Rozó el balón antes de acabar en el fondo de su portería en el 1-3.

Mestouri [6]: comenzó activo, poniendo un balón al área. Anotó el 1-2 en un buen cabezazo.

Hannibal Mejbri [5]: a punto de rematar de cabeza un centro el área. Puso el córner del único tanto tunecino y volvió a probar fortuna desde la frontal provocando que Verbruggen se luciera.

Sustituciones :

También jugaron: Mahmoud [5]; Ben Ouannes [5]; Elias Achouri [5]; Chaouat [5]; y Tounekti [-].

Notas de Países Bajos

Verbruggen [6]: no tuvo demasiado trabajo. Gran estirada para desviar el tiro de Mejbri.

Dumfries [7]: activo, puso un centro potentísimo que Skhiri envió al fondo de su propia portería y luego él también lo intentó en más de una ocasión.

Van Hecke [9]: goleador al cabecear en el primer palo un córner y subir el 1-3 al marcador.

Van Dijk [8]: prolongó el esférico en el segundo palo para el 0-2. Activo.

Nathan Aké [5]: se le vio poco, más allá de un rmate que se fue por arriba de la red.

Gravenberh [6]: conduciendo en la frontal del área y buscando el remate.

Frenkie de Jong [6]: bien posicionado, trató de dar sentido al juego neerlandés y ofrecer alternativas.

Rejinders [7]: buena falta al área en el 0-2 y córner en l 1-3. Vertical, intentando llegar al área. A punto de meter un golazo desde tres cuartos de campo.

Donyell Mallen [6]: apertura para Dumfries en el primer gol neerlandés.

Brian Brobbey [7]: bien descargando de espaldas y goleador al aprovechar una jugada a balón parado para anotar el 0-2.

Gakpo [6]: partido bastante discreto, apareciendo de vez en cuando, pero sin incidencia clara.

Sustituciones:

También participaron: Justin Kluivert [6]; Koopmeiners [6]; Summerville [6]; Memphis [5] y Noa Lang [6].