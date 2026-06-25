El error arbitral en el gol de Alemania que complica a Ecuador la clasificación: falta clara de Pavlovic

Fran Fuentes 25 JUN 2026 - 22:25h.

Pavlovic golpea con la pierna muy elevada en la cabeza de un jugador ecuatoriano; el tanto debió ser anulado

Cuántos puntos se necesitan para pasar como tercera de grupo en el Mundial 2026

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El partido entre Ecuador y Alemania tuvo una jugada polémica que puede suponer hasta la eliminación de la selección sudamericana, que le complica su clasificación a dieciseisavos de final del Mundial. Y es que la colegiada del partido, pese a la revisión del VAR, no apreció falta en una acción evidente de Aleksandar Pavlovic con la pierna muy levantada.

Y es que, tal y como se puede apreciar en las imágenes, no es que hablemos de juego peligroso, sino de una falta clara. La repetición evidencia que Pavlovic golpea en la cabeza de un jugador de Ecuador. La acción se produce tan solo unos instantes antes del gol de Leroy Sané, que suponía el 0-1 en el encuentro y adelantaba al conjunto germano, ya matemáticamente líder del Grupo E del Mundial.

Por su parte, ese gol puede suponer la clasificación, o no, de la selección sudamericana, para la que una victoria puede ser vital para pasar, como poco, como una de las mejores terceras, e incluso como segunda clasificada siempre y cuando Costa de Marfil perdiese su partido frente a Curazao. Por otra parte, poco después Ecuador logró empatar la contienda merced a un gol de John Angulo.

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Muchos usuarios en redes sociales han comparado esta acción con la jugada de Vinicius Júnior con Brasil frente a Escocia, que fue mucho más leve pero aún así el colegiado decidiría anular el tanto.