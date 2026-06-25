Alineaciones confirmadas de Ecuador y Alemania hoy en el Mundial 2026
Dos cambios en cada selección y once de garantías de Nagelsmann
Cuadro del Mundial 2026 y cruces de dieciseisavos: partidos confirmados, fechas y horarios
Alineaciones confirmadas en Nueva Jersey. Alemania, sin nada en juego y clasificada de manera matemática como primera de grupo tras ganar sus dos partidos, se enfrenta a una Ecuador que todavía no conoce la victoria y se juega su futuro en el Mundial 2026, obligada a ganar para bien adelantar a Costa de Marfil, que se mide a Curazao, o para al menos alcanzar los 4 puntos y meterse entre las ocho mejores terceras.
Once de Ecuador: bajas y novedades
La selección ecuatoriana está obligada a ganar tras su inesperado tropiezo ante Curazao. El seleccionador, Sebastian Beccacece, sólo hace dos cambios respecto a esa segunda fecha y deja fuera a Alcívar y Estupiñán, dando entrada a Ordóñez en la línea defensiva y Angulo en la banda izquierda, que recompone por completo. Arriba, de nuevo, Gonzalo Plata y Enner Valencia formarán la pareja de delanteros.
Así pues, Ecuador sale de inicio con Galíndez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Vite, Caicedo, Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia.
Once de Alemania: bajas y novedades
Julian Nagelsmann ya avisó de que no haría demasiadas rotaciones pese a que ya está clasificada como primera de grupo. Y ha cumplido su palabra. Sólo hay dos novedades respecto al once que sacó ante Costa de Marfil en el segundo partido: Rüdiger entra por el lesionado Schlotterbeck y Raum entra en la banda izquierda por Brown. Los demás, los mismos, con Neuer de nuevo bajo palos y una línea creativa formada por Leroy Sané, Musiala y Wirtz por detrás de Havertz.
Así pues, Alemania sale de inicio con Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; y Havertz.