Joaquín Anduro 26 JUN 2026 - 22:59h.

Francia se asegura el primer puesto y Noruega es segunda

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El primer puesto del Grupo I quedó decidido en Massachussets con la victoria de Francia por 4-1 ante Noruega con un protagonista claro: Ousmane Dembélé, autor de los tres tantos del combinado galo antes de que Doué cerrara la faena. El Balón de Oro aprovechó las tres asistencias madridistas, dos de Mbappé y una de Tchouaméni, para batir a Selvik con disparos marcar de la casa.

Solbakken apostó por rotaciones extremas sin llegar a dar ni un minuto a los Haaland, Odegaard, Sorloth o Nyland y Aasgaard fue de los pocos que aprovechó la ocasión con un gran tanto a diferencia de Strand Larsen, que falló un penalti. Los bleus se medirán a un tercero en la ronda de dieciseisavos mientras que el cuadro nórdico se medirá a Costa de Marfil.

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El uno por uno de Noruega

Egil Selvik [6]: El meta suplente entró por Nyland dejando buenas actuaciones bajo palos tanto con paradas como con salidas a pesar de no poder frenar a Dembélé.

Fredrik Aursnes [5]: El único futbolista titular de Noruega al que hizo repetir presencia Solbakken, pasando a un lateral derecho desde donde, más o menos, controló a Doué.

Henrik Falchener [3]: Lo pasó mal corriendo detrás de los rápidos delanteros franceses, como tantos compañeros. No estuvo bien.

Leo Ostigard [5]: Fue de lo más salvable de la defensa, sacando un gol cantado de Olise y mostrando una fiabilidad de la que carecían sus compañeros.

Fredrik Bjorkan [0]: Dembélé dejó retratadísimo al lateral zurdo noruego, mostrándose flojísimo y dándole todo el espacio del mundo. Precisamente, lo que no puedes hacer con Ousmane. Sustituido al descanso.

Patrick Berg [5]: Vio una amarilla muy tempranera que le terminó comprometiendo para todo el encuentro, sin poder ejercer su poderío en la medular aunque se mostró peligroso a balón parado.

Kristian Thorstvedt [4]: El otro señalado con su cambio al descanso tras una primera mitad en la que no estuvo fino con la pelota cuando le llegaba.

Thelonius Aasgaard [7]: El gran beneficiado de las rotaciones marcando un gran tanto y destacando en la elaboración de las jugadas ofensivas del cuadro nórdico.

Oscar Bobb [5]: Provocó el penalti que luego fallaría Strand Larsen pero fue de las pocas acciones en las que pudo dejar atrás a Theo.

Andreas Schjelderup [5]: Lo intentó en las pocas ocasiones de las que dispuso de la pelota para poder encarar por la banda izquierda.

Jorgen Strand Larsen [3]: Le llegaron pocos balones y, para colmo, falló el penalti que le sacó Maignan. Lo tenía ya complicado para jugar...

Sustituciones

Marcus Pedersen [6]: Entró al campo para frenar el caudal ofensivo francés de la primera mitad.

Morten Thorsby [6]: Se benefició de las rotaciones de Solbakken para tener también minutos en Boston.

Sondre Largas [6]: Ayudó a mejorar el nivel defensivo en los últimos minutos.

Antonio Nusa [-]: Otro de los titulares que llegó a jugar ante Francia, saliendo ya con poco tiempo por delante.

Jens Petter Hauge [-]: El futbolista del Bodo/Glimt fue el último jugador de campo noruego en tener minutos en este Mundial.

El uno por uno de Francia

Mike Maignan [8]: Supo lucirse cuando le tocó, deteniendo el penalti de Strand Larsen y lo que parecía un tanto cantado de Oscar Bobb ya en la segunda.

Jules Koundé [6]: Partido plácido para el zaguero del Barça, sin problemas atrás y ejerciendo como apoyo en el ataque.

Dayot Upamecano [6]: Se comió el tanto de Aasgaard en un partido en el que sí estuvo fino en los duelos.

Maxence Lacroix [7]: El zaguero del Crystal Palace debutó en el Mundial para darle descanso a Saliba cuajando una actuación sólida.

Theo Hernández [6]: Mike Maignan salvó su error en un penalti inocente que había cometido sobre Oscar Bobb, al que supo maniatar en el resto de ocasiones.

Aurélien Tchouaméni [7]: Algo flojo en el gol de Aasgaard aunque su partido fue bueno en líneas generales y asistió en el tercer tanto.

Manu Koné [8]: Ha puesto su sello durante las dos titularidades de las que ha dispuesto en esta fase de grupos buscando meter presión de cara a la titularidad en las eliminatorias.

Ousmane Dembélé [10]: Exhibición absoluta del actual Balón de Oro con tres goles marca de la casa, dos con la izquierda y otro con la derecha, demostrando su habilidad con las dos.

Michael Olise [5]: Jugó a medio gas en vista de que el partido quedó pronto de cara y apenas dispuso de una ocasión clara que le sacó Ostigard.

Désiré Doué [8]: Se vino abajo con el paso de los minutos después de unos primeros minutos en los que combinó mejor con sus compañeros aunque, en el descuento, puso su sello con un tanto de cabeza.

Kylian Mbappé [7]: Rápidamente puso su sello en el partido con un trallazo al larguero y con el robo y asistencia en el tanto de Dembélé, al que volvió a darle el pase de gol en el tercero. Lo intentó sin premio.

Sustituciones

Rayan Cherki [5]: El mediapunta del Manchester City tuvo pocos balones para sacar a relucir su magia.

Bradley Barcola [6]: Esta vez le tocó ser suplente al jugador del PSG, que salió ya con el partido muy apagado aunque pudo asistir a su amigo, compañero y rival por un puesto Doué.

Ibrahima Konaté [5]: El nuevo futbolista del Real Madrid salió a mediados de la segunda mitad.

Malo Gusto [-]: Minutos para el zaguero del Chelsea.

Jean-Philippe Mateta [-]: Entró al campo en los últimos minutos.