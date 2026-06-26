Joaquín Anduro 26 JUN 2026 - 19:45h.

Así salen Solbakken y Deschamps

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El Grupo I del Mundial 2026 se decide este viernes con la disputa del Senegal-Irak y, sobre todo, el partidazo entre Noruega y Francia del que saldrá el campeón del grupo mirando ya a los cruces de dieciseisavos y siguientes rondas del torneo. Un encuentro que no nos dejará finalmente el duelo de goleadores entre Erling Haaland y Kylian Mbappé ante las rotaciones extremas de Stale Solbakken con estas alineaciones por parte del técnico nórdico y de Didier Deschamps.

La gran sorpresa por parte de Noruega ha estado en que su seleccionador ha realizado hasta 10 cambios con respecto a su once tipo con el que consiguió el pleno de victorias frente a Irak y Senegal. A pesar de que esté en juego la primera plaza de grupo, el cuadro escandinavo prefiere rotar de cara a un duelo de dieciseisavos que sería ante Costa de Marfil en caso de ser segunda de grupo o frente a una de las terceras en caso de lograr la victoria.

Esto dejará en el banquillo, sobre todo, a Erling Haaland, así como a su capitán Martin Odegaard y a dos futbolistas de LALIGA EA Sports como el sevillista Orjan Nyland y el colchonero Alexander Sorloth. Patrick Berg es el único futbolista que se mantiene en una alineación donde entran, entre otros, Oscar Bobb y Schjelderup por las bandas y el exceltista Strand Larsen en punta.

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Por parte de Francia, menos sorpresas ya que Didier Deschamps apuesta por un once con la misma base de los triunfos frente a Senegal e Irak. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise se mantienen en el ataque mientras que Doué vuelve a adelantar a su compañero en el PSG Barcola.

En la medular, el seleccionador de los 'bleus' sigue rotando y Tchouaméni jugará esta vez junto a Koné, dejando a Adrien Rabiot en el banquillo. En defensa se mantiene el culé Jules Koundé con Lacroix como la gran novedad junto a Upamecano relevando a Saliba.

Alineaciones confirmadas del Noruega-Francia

XI de Noruega: Egil Selvik; Kristian Thorstvedt, Leo Ostigard, Henrik Falchener, Fredrik Bjorkan; Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Thelo Aasgaard; Oscar Bobb, Andreas Schjelderup, Jorgen Strand Larsen.

XI de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Manu Koné, Aurélien Tchouaméni; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Kylian Mbappé.