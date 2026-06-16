Giuliano explica por qué lleva su nombre en la camiseta del Atlético y Simeone en la de Argentina

Celia Pérez 16 JUN 2026 - 17:33h.

El extremo explica el motivo de cambiar de nombre

José María Giménez habla por primera vez de su posible salida del Atlético de Madrid y ya lo admite

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Después de dos temporadas consolidado en el Atlético de Madrid, el menor de los hijos del ‘Cholo’ Diego Pablo Simeone se enfundará la albiceleste en un Mundial, con la que ha sido once veces internacional. Giuliano afronta la cita con ilusión y la responsabilidad de recoger el testigo de su padre. Y lo hará con el apellido Simeone a la espalda, en vez de su propio nombre como lo hace con la camiseta del conjunto rojiblanco.

La decisión la ha explicado él mismo en un vídeo. "En el Atlético tengo en la camiseta el nombre Giuliano para formar mi propio camino, pero siempre le dije a mi familia que iba a intentar llevar el apellido a lo más alto. Y que si algún día podía jugar en la selección argentina representando nuestro país, me iba a poner en la camiseta Simeone para que estén orgullosos", contó.

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Giuliano y el consejo del Cholo Simeone

Además, Giuliano cuenta cuál es el consejo que ha recibido de su padre en el último mensaje que le ha mandado. "Bueno, justo hoy también me mandó un mensaje, pero es un consejo como imagino yo que de cualquier papá que un hijo puede disputar un Mundial. Que se deje todo por la camiseta, que es algo único estar en un Mundial, es algo que representas a todo un país y que tenga los valores de siempre: la humidad, el trabajo. Que siempre esté dispuesto lo que necesite el equipo y siempre dando el máximo por el de al lado", añadió el argentino.

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Con la ilusión de afrontar el Mundial con la selección argentino, a Giuliano le que lejos aún las cifras de su padre y entrenador en el club madrileño, que estuvo presente en tres citas mundialistas (1994, 1998 y 2002), con once partidos a sus espaldas.